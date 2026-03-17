Какая новая категория предприятий относится к статусу критически важных?

О том, как изменили перечень бизнесов, которые обеспечивают ВСУ, говорится в сообщении Министерства экономики.

В список предприятий, имеющих статус критически важных во время войны, добавили новую категорию компаний. Это предприятия, деятельность которых заключается в:

перевозке военных грузов;

обеспечении ремонта;

содержании и эксплуатации вооружения и техники, боеприпасов;

закупке товаров оборонного значения.

Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны,

– отметил Виталий Киндратив, заместитель министра экономики.

В частности, как результат, принятое решение должно способствовать непрерывной и стабильной деятельности предприятий, работающих на оборонную сферу и непосредственную поддержку армии.

Заметьте! Бизнесы, имеющие статус критически важных для обеспечения ВСУ, могут бронировать своих работников.

Другими словами, решение правительства расширяет возможность для бронирования работников в компаниях и бизнесах, которые обеспечивают войско.

Как предприятие может получить право на бронирование всех работников?

Ранее в Минобороны утвердили правила о важности предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) для национальной экономики. Если бизнес имеет соответствующие критерии – может рассчитывать на 100% бронирование военнообязанных работников:

Выполнение государственного контракта в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в частности внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения – более 50% общего объема предприятия.

Получение государственной финансовой поддержки/грантов "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".

Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Если нет соответствия предыдущим требованиям, можно рассчитывать на критическую важность для экономики страны по следующим критериям:

выполнение государственных контрактов в сфере обороны;

привлечение к выполнению оборонных заказов;

включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности;

Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, расширении производственных мощностей.

Осуществление производства товаров, выполнение работ для изготовления продукции оборонного назначения.

Обратите внимание! Чтобы получить статус, нужно иметь не менее 3 соответствия к перечисленным пунктам.

Если совпадений с условиями будет меньше чем 3, тогда предприятию предоставят возможность бронировать до 50% военнообязанных.

