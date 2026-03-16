Что заявил Трамп о новых тарифах?
Вечером в воскресенье, 15 марта, он раскритиковал суд, обвинив его в "безосновательном разграблении" страны, а также отсутствии достаточной лояльности к президенту. Детали передает The Guardian.
Еще в конце февраля Верховный суд постановил, что направленный на урегулирование чрезвычайных ситуаций национального масштаба закон не предоставляет правовых оснований для введенных Трампом пошлин.
Поэтому в течение последних недель американская администрация поспешно пыталась восстановить противоречивую торговую политику и вернуть себе экономическое влияние.
Например, президент ввел 10% тарифы на товары из большинства стран мира на основании другого закона, однако без продления Конгрессом они потеряют силу уже в июле.
Этот абсолютно некомпетентный и позорный суд не является таким, каким его задумывали наши замечательные основатели... Они (Верховный суд США – 24 Канал) вредят нашей стране и будут продолжать это делать,
– написал Трамп в Truth Social.
Поэтому он убежден, что имеет "абсолютное право" взимать пошлины в другой форме. Напомним, несмотря на решение суда, президент продолжает использовать экономическую мощь США, чтобы давить на другие государства.
В частности, в начале марта Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией после того, как она отказалась предоставлять разрешение на использование совместных военных баз для атак по Ирану.
Как Трамп смог вернуть тарифы?
К слову, Верховный суд 6 голосами против 3 признал незаконными тарифы на основе IEEPA 1977 года.
Поэтому для введения новых пошлин Белый дом воспользовался разделом 122 Закона о торговле 1974 года. После президент грозился повысить ставку с 10 до 15%, однако пока этого не произошло.
Напомним, Трамп хвастался, что может даже "уничтожить иностранную страну", введя для этого нужное эмбарго. "Я могу делать все что угодно", – заявлял он.