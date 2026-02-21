Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Белом доме.

Как прокомментировал Трамп критику введения тарифов?

После введения новых глобальных тарифов в размере 10% Трамп заявил, что имеет широкие полномочия влиять на экономику других стран, мол, он может "уничтожить иностранную страну".

По его словам, он может остановить любые торговые или бизнес-отношения с государствами, а также вводить эмбарго, которое может значительно повлиять на экономику других государств.

Американский президент отметил, что в пределах своих полномочий способен ограничивать или полностью останавливать внешнюю торговлю, не получая при этом прямых финансовых выгод для США.

Другими словами, я могу уничтожить торговлю. Я могу уничтожить страну. Я даже имею право ввести эмбарго, которое уничтожит иностранную страну. Я могу делать все, что угодно, но я не могу взимать ни одного доллара,

– подчеркнул Трамп.

Что известно о "тарифах Трампа"?