Про це американський лідер повідомив під час виступу у Білому домі.

Як прокоментував Трамп критику запровадження тарифів?

Після введення нових глобальних тарифів у розмірі 10% Трамп заявив, що має широкі повноваження впливати на економіку інших країн, мовляв, він може "знищити іноземну країну".

За його словами, він може зупинити будь-які торгівельні чи бізнес-відносини з державами, а також вводити ембарго, яке може значно вплинути на економіку інших держав.

Американський президент наголосив, що в межах своїх повноважень здатен обмежувати або повністю зупиняти зовнішню торгівлю, не отримуючи при цьому прямих фінансових вигод для США.

Іншими словами, я можу знищити торгівлю. Я можу знищити країну. Я навіть маю право ввести ембарго, яке знищить іноземну країну. Я можу робити все, що завгодно, але я не можу стягувати жодного долара,

– підкреслив Трамп.

Що відомо про "тарифи Трампа"?