Що заявив Трамп про нові тарифи?

Увечері в неділю, 15 березня, він розкритикував суд, звинувативши його в "безпідставному розграбуванні" країни, а також відсутності достатньої лояльності до президента. Деталі передає The Guardian.

Ще наприкінці лютого Верховний суд постановив, що спрямований на врегулювання надзвичайних ситуацій національного масштабу закон не надає правових підстав для введених Трампом мит.

Тож протягом останніх тижнів американська адміністрація поспішно намагалася відновити суперечливу торговельну політику та повернути собі економічний вплив.

Наприклад, президент запровадив 10% тарифи на товари з більшості країн світу на підставі іншого закону, однак без продовження Конгресом вони втратять чинність уже в липні.

Цей абсолютно некомпетентний і ганебний суд не є таким, яким його задумували наші чудові засновники… Вони (Верховний суд США – 24 Канал) шкодять нашій країні й продовжуватимуть це робити,

– написав Трамп у Truth Social.

Тож він переконаний, що має "абсолютне право" стягувати мита в іншій формі. Нагадаємо, незважаючи на рішення суду, президент продовжує використовувати економічну міць США, аби тиснути на інші держави.

Зокрема, на початку березня Трамп пригрозив повністю припинити торгівлю з Іспанією після того, як вона відмовилася надавати дозвіл на використання спільних військових баз для атак по Ірану.

Як Трамп зміг повернути тарифи?