Что известно об импорте трансформаторов и новых правилах ввоза?

О том, как изменится алгоритм поставки энергооборудования в Украину, сообщают Новости.LIVE.

Так, Кабмин внес изменения в перечень товаров, ранее освобождавшихся от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе на таможню Украины. Речь идет о соглашениях, которые осуществляет Секретариат Энергетического Сообщества.

В частности теперь облагаться налогом будет позиция 8504, куда относятся:

трансформаторы электрические;

статические преобразователи электрические;

катушки индуктивности и дроссели.

Что известно о льготном ввозе энергооборудования?

Ранее Государственная таможенная служба сообщала, что льготный ввоз на энергетическое оборудование продлили до 2029 года. Причина – ситуация в энергосистеме и возможные вызовы.

В частности по законодательству воспользоваться правом ввоза без налогов на таможне могут и предприниматели, и рядовые граждане. Известно, что льгота распространяется и на прямой ввоз энерготоваров, и на посылки, которые доставляют на таможенную территорию Украины. Ввозить по программе можно критически важное оборудование для генерации и распределения энергии. В частности:

электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием определенной мощности;

ветроэнергетические электрогенераторные установки;

литий-ионные аккумуляторы электрические.

Также на ресурсе "Слободской край" говорится о том, что харьковчане активно пользуются льготным ввозом энергооборудования. А больше всего пользуются спросом по программе льгот:

электрические аккумуляторы (в частности литий-ионные);

электрогенераторы;

солнечные панели;

инверторы.

Известно, что в течение 2025 года через таможню Харькова прошло оборудования на сумму 89,2 миллиона гривен.

Заметьте! Импортеры сэкономили 18 миллионов гривен на налогах, благодаря льготному ввозу.

В то же время в 2026 году спрос не уменьшается. За первые 2 месяца года зарегистрировали сумму льгот на 10,2 миллиона гривен. Поэтому, двухмесячный импорт 2026 года превышает половину льгот за весь 2015 год.

