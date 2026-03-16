Что известно об импорте трансформаторов и новых правилах ввоза?

О том, как изменится алгоритм поставки энергооборудования в Украину, сообщают Новости.LIVE.

Смотрите также Вечер со светом или без: что будет диктовать графики отключений еще два года

Так, Кабмин внес изменения в перечень товаров, ранее освобождавшихся от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе на таможню Украины. Речь идет о соглашениях, которые осуществляет Секретариат Энергетического Сообщества.

В частности теперь облагаться налогом будет позиция 8504, куда относятся:

  • трансформаторы электрические;
  • статические преобразователи электрические;
  • катушки индуктивности и дроссели.

Что известно о льготном ввозе энергооборудования?

Ранее Государственная таможенная служба сообщала, что льготный ввоз на энергетическое оборудование продлили до 2029 года. Причина – ситуация в энергосистеме и возможные вызовы.

В частности по законодательству воспользоваться правом ввоза без налогов на таможне могут и предприниматели, и рядовые граждане. Известно, что льгота распространяется и на прямой ввоз энерготоваров, и на посылки, которые доставляют на таможенную территорию Украины. Ввозить по программе можно критически важное оборудование для генерации и распределения энергии. В частности:

  • электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием определенной мощности;
  • ветроэнергетические электрогенераторные установки;
  • литий-ионные аккумуляторы электрические.

Также на ресурсе "Слободской край" говорится о том, что харьковчане активно пользуются льготным ввозом энергооборудования. А больше всего пользуются спросом по программе льгот:

  • электрические аккумуляторы (в частности литий-ионные);
  • электрогенераторы;
  • солнечные панели;
  • инверторы.

Известно, что в течение 2025 года через таможню Харькова прошло оборудования на сумму 89,2 миллиона гривен.

Заметьте! Импортеры сэкономили 18 миллионов гривен на налогах, благодаря льготному ввозу.

В то же время в 2026 году спрос не уменьшается. За первые 2 месяца года зарегистрировали сумму льгот на 10,2 миллиона гривен. Поэтому, двухмесячный импорт 2026 года превышает половину льгот за весь 2015 год.

Что еще известно об энергоситуации в Украине?

  • Ранее сообщалось, что Россия повредила 9 гигаватт генерации. А чтобы подготовиться к следующей зиме – принять соответствующие меры надо уже сейчас. В частности речь идет о поиске финансирования на восстановление энергетики и качественную подготовку каждого из городов.

  • В то же время известно, что правительство планирует привлечь более 5 миллиардов евро для энергопроектов в 2026 году. Министр энергетики отметил, что за время полномасштабной войны Россия 5 900 раз атаковала энергетику Украины. И хотя повреждения являются существенными, система выдержала. Поэтому сейчас задача украинцев – максимально подготовиться к следующей зиме.