Що відомо про імпорт трансформаторів та нові правила ввезення?

Про те, як зміниться алгоритм постачання енергообладнання в Україну, повідомляють Новини.LIVE.

Так, Кабмін вніс зміни до переліку товарів, що раніше звільнялися від оподаткування ввізним митом та ПДВ при ввезенні на митницю України. Йдеться про угоди, які здійснює Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Зокрема тепер оподатковуватись буде позиція 8504, куди належать:

трансформатори електричні;

статичні перетворювачі електричні;

котушки індуктивності та дроселі.

Що відомо про пільгове ввезення енергообладнання?

Раніше Державна митна служба повідомляла, що пільгове ввезення на енергетичне обладнання продовжили до 2029 року. Причина – ситуація в енергосистемі та можливі виклики.

Зокрема за законодавством скористатися правом ввезення без податків на митниці можуть і підприємці, і пересічні громадяни. Відомо, що пільга поширюється і на пряме ввезення енерготоварів, і на посилки, які доставляють на митну територію України. Ввозити за програмою модна критично важливе обладнання для генерації та розподілу енергії. Зокрема:

електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням певної потужності;

вітроенергетичні електрогенераторні установки;

літій-іонні акумулятори електричні.

Також на ресурсі "Слобідський край" йдеться про те, що харків'яни активно користуються пільговим ввезенням енергообладнання. А найбільше мають попит за програмою пільг:

електричні акумулятори (зокрема літій-іонні);

електрогенератори;

сонячні панелі;

інвертори.

Відомо, що протягом 2025 року через митницю Харкова пройшло обладнання на суму 89,2 мільйона гривень.

Зауважте! Імпортери зекономили 18 мільйонів гривень на податках, завдяки пільговому ввезенню.

Водночас у 2026 році попит не зменшується. За перші 2 місяці року зареєстрували суму пільг на 10,2 мільйона гривень. Тож, двомісячний імпорт 2026 року перевищує половину пільг за весь 2015 рік.

