Де вимикатимуть світло 16 березня?

Окрім того, наразі через військові дії знеструмлено частину споживачів у чотирьох областях. Деталі повідомили в Міненерго.

Дивіться також Весна та літо без відключень світла для українців: ексміністерка назвала умову

Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури без світла залишається частина споживачів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, у всіх регіонах 16 березня вводитимуть графіки погодинних відключень – з 17:00 до 22:00.

Актуальну інформацію щодо обмежень розміщено на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Зверніть увагу! Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в пікові години, тобто вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.