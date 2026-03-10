Що Шмигаль розповів про підготовку до наступної зими?
Це є ключовим завданням, про що розповів український міністр.
Читайте також Могли гріти міста України взимку: чому майже половину "міні-ТЕЦ" від США досі не запустили
За час повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання – максимально підготуватися до наступної зими.
Наразі Україна планує займатися відновленням та захистом енергообʼєктів. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 гігаватів генерації. Зараз же є плани щодо відновлення орієнтовно 4 з них.
Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 гігавата,
– написав Шмигаль.
Він додав, що уряд планує залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 мільярдів євро. А окрема потреба – це формування необхідних запасів для оперативних ремонтів. Також ведеться робота щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.
- Крім того, Київ розвиває "енергетичний Рамштайн" та формує єдиний енергетичний портфель проєктів.
- Продовжується роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з Євросоюзом. План на найближчі два роки – збільшити до 3,5 гігаватів.
- До того ж Україна планує розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.
Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів,
– наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо! Опалювальний сезон в Україні триває з 1 листопада 2025 року і до 31 березня 2026 року, про що йдеться у постанові КМУ №812. Однак насправді тривалість подачі тепла залежить від рішень місцевої влади різних громад та погодних умов.
Що ще слід знати про опалення?
- Україна прагне реалізувати План енергетичної стійкості. Кожен регіон має розробити план щодо підготовки до наступного опалювального сезону.
- Зокрема на основі досвіду цієї зими будуть рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення. План на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні, про що повідомляв Володимир Зеленський.