Як Україна планує захищати об’єкти енергетики?

Річ у тім, що багато з них захистити досить важко, про що розказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Щодо захисту: є комплексний план. Говорити які обєкти, де будуть, як захищаються, яким фізичним захистом, якого рівня, їх кілька рівнів, говорити не буду. Але все це є.

Президент наголосив, що це не "просто задекларовано, а конкретно виписано в плані". Таким чином на засіданні Ради національної безпеки і оборони затвердили комплексний план захисту.

Зеленський наголосив, що деталі не розголошуватиме, але зазначив, що частину об’єктів складно захистити через їхний розмір. Тому основний акцент роблять на посиленні систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що може зменшуватися ППО. Тому треба збільшувати максимально фізичний захист.

Нагадаємо, що Україна активно готується до опалювального сезону. Про це зокрема повідомляла Юлія Свириденко.

У нас немає ілюзій – ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими,

– написала Свириденко.

Як вона зазначила, уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.

Що ще відомо про підготовку до опалювального сезону?