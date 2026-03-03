У якому стані енергосистема України?

Окрім того, через наслідки попередніх масованих обстрілів в окремих регіонах України застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Деталі повідомили в Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять усюди, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів.

У регіонах з погодинними відключеннями зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Дізнатися час і тривалість обмежень можна на офіційних сторінках обленерго.

Чи зростає споживання електроенергії?

За даними енергетиків, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Уранці 3 березня його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Причина змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження у більшості регіонів України,

– пише Укренерго.

Наприклад, у понеділок, 2 березня, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він також був на 1,1% вищим, аніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 27 лютого.

Зверніть увагу! Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами й за можливості перенести енергомісткі процеси на нічний час – після 22:00.