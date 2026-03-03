В каком состоянии энергосистема Украины?

Кроме того, из-за последствий предыдущих массированных обстрелов в отдельных регионах Украины применяют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. Детали сообщили в Укрэнерго.

Аварийно-восстановительные работы проводят всюду, где это позволяют безопасные условия. Энергетики пытаются как можно быстрее запитать обесточенных потребителей.

В регионах с почасовыми отключениями сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Узнать время и продолжительность ограничений можно на официальных страницах облэнерго.

Растет ли потребление электроэнергии?

По данным энергетиков, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Утром 3 марта его уровень был на 1,1% выше, чем в это время предыдущего дня.

Причина изменений – меньший объем примененных мер ограничения в большинстве регионов Украины,

– пишет Укрэнерго.

Например, в понедельник, 2 марта, суточный максимум потребления зафиксировали утром. Он также был на 1,1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 27 февраля.

Обратите внимание! Украинцев призывают ограничить пользование мощными электроприборами и по возможности перенести энергоемкие процессы на ночное время – после 22:00.