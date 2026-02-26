Сколько украинцам придется жить по графикам отключений?

О том, почему ослабили графики, рассказал Александр Харченко в интервью Telegraf.

Смотрите также "Мирный атом" уже не мирный: как отсутствие санкций на "Росатом" работает на военные цели России

Так, директор Центра исследований энергетики отметил, что энергосистема имеет критические повреждения. Поэтому украинцам придется жить с графиками отключений света еще минимум 3 года.

В частности он акцентировал, что об ограничении речь идет в периоды пиковой нагрузки на систему: летом и зимой.

Вероятно, система перейдет к прогнозируемым графикам отключений, которые постепенно будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно обойтись без ограничений, но гарантировать это невозможно,

– сказал Харченко.

Так эксперт прокомментировал нынешний период. Он добавил, что это заслуга украинской ПВО, ведь атаки России стали менее эффективными. Также способствуют лучшей ситуации погода и потепление. Благодаря которым потребление электроэнергии постепенно уменьшается, а генерация имеет время на восстановление.

Что известно о ситуации в энергосистеме?

Кроме ПВО и погоды, на ситуацию также влияет наличие или отсутствие средств на энергооборудование для восстановления сетей. Ведь иногда перед тем, как начать ремонт, нужно еще дождаться деталей или найти средства на них.

В частности эксперт отметил, что Украине существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает от 12 до 15% всех потребностей. Также у нас хватает ресурсов для собственной генерации. Речь идет о достаточном количестве газа и угля. И даже несмотря на то, что ряд объектов находятся на ремонте, параллельно, где это возможно, работа продолжается.

В то же время по сообщению Укрэнерго, 26 февраля в результате ночных атак под ударом оказались объекты в разных областях. Появились новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Однако уровень потребления электроэнергии уменьшился на 3,9% по сравнению с 25 февраля.

Что еще известно об украинской энергосистеме?