Сколько кубов поступят через Литву?
Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем заметке в соцсетях.
По словам министра, поставки СПГ через Клайпеду обеспечат совместно Нафтогаз и литовская компания Ignitis Group. До конца марта 2026 года должна поступить партия объемом в 90 миллионов кубометров.
Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры. Спасибо Литве и партнерам за сотрудничество!
Шмыгаль добавил, что сейчас Украина также развивает альтернативные маршруты импорта газа, в частности, работает над мощностями Вертикального газового коридора.
Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона,
– подчеркнул министр.
Обратите внимание! Литовский маршрут открывает новые возможности для импорта газа в Украину через северный коридор, который соединяет ее с Польшей и странами Балтии.
Какой еще маршрут заработал недавно?
На днях также стало известно о еще одном новом пути импорта газа в Украину. Нафтогаз в партнерстве с TotalEnergies организовал поставки американского СПГ.
Сжиженный газ поступил из-за океана через Германию. Сырье поставили через СПГ-терминал Deutsche ReGas, который расположен на острове Рюген в Балтийском море.
Для нас это не просто новое направление. Это результат доверия и слаженной работы с партнерами... Шаг за шагом,
– отметил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.
Важно! В Германии американский газ пройдет процедуру регазификации. После этого его по трубопроводу направят в Украину.
Как Украина увеличивает импорт газа?
В конце января на СПГ-терминал в польском Свиноуйсьце поступила первая в этом году партия американского сжиженного газа для Украины. Речь идет почти о 100 миллионах кубометров топлива – этого хватит примерно на месяц зимнего потребления для около 700 тысяч домохозяйств.
Сейчас Украине удалось выстроить стабильный ежедневный импорт природного газа, что позволяет покрыть внутренние потребности до завершения отопительного сезона. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
В широкой перспективе Нафтогаз в 2026 году планирует завезти до 1 миллиарда кубометров американского СПГ усиливая энергетическую устойчивость страны и диверсифицируя источники поставок.