Сколько кубов поступят через Литву?

Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем заметке в соцсетях.

По словам министра, поставки СПГ через Клайпеду обеспечат совместно Нафтогаз и литовская компания Ignitis Group. До конца марта 2026 года должна поступить партия объемом в 90 миллионов кубометров.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры. Спасибо Литве и партнерам за сотрудничество!

Шмыгаль добавил, что сейчас Украина также развивает альтернативные маршруты импорта газа, в частности, работает над мощностями Вертикального газового коридора.

Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона,

– подчеркнул министр.

Обратите внимание! Литовский маршрут открывает новые возможности для импорта газа в Украину через северный коридор, который соединяет ее с Польшей и странами Балтии.

Какой еще маршрут заработал недавно?

На днях также стало известно о еще одном новом пути импорта газа в Украину. Нафтогаз в партнерстве с TotalEnergies организовал поставки американского СПГ.

Сжиженный газ поступил из-за океана через Германию. Сырье поставили через СПГ-терминал Deutsche ReGas, который расположен на острове Рюген в Балтийском море.

Для нас это не просто новое направление. Это результат доверия и слаженной работы с партнерами... Шаг за шагом,

– отметил глава Нафтогаза Сергей Корецкий. Важно! В Германии американский газ пройдет процедуру регазификации. После этого его по трубопроводу направят в Украину.

Как Украина увеличивает импорт газа?