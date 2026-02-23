Как подать показатели газа?

Сделать это можно несколькими различными способами, о чем сообщает компания "Нафтогаз" на своей странице в Facebook.

Например, клиенты могут передать показатели через сайт gas.ua. Для этого нужно ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца. В дальнейшем нужно добавить информацию о показаниях счетчика и подтвердить передачу данных.

Еще один вариант – отправить SMS на номер 4647. В нем должны быть указаны 14 цифр:

9 из них – номер вашего лицевого счета;

еще 5 цифр – показатели счетчика.

Между цифрами следует оставить один пробел.

Обратите внимание! Сервис доступен с 28 числа текущего месяца до 5 числа следующего.

Также компания предоставляет возможность передать данные через официальные чат-боты в Telegram, Viber или Messenger. Для этого следует найти бот оператора, выбрать функцию "Передать показания" и выполнить все действия, указанные в инструкции.

Кроме того, желающие могут позвонить в контакт-центр поставщика газа. Работник попросит назвать номер лицевого счета и показатели за месяц.

Заметьте! Не следует забывать о приложении "Куб". Через него можно не просто передавать показания газового счетчика или оплачивать платежки, а еще управлять несколькими лицевыми счетами и отслеживать потребление газа через дашборд.

Что будет, если вовремя не передать показатели?

Если не передать или передать не вовремя показатели, то вместо реальных данных начислят плановый объем газа. Об этом сообщили в Донецкоблгаз.

Что это значит? Счет будет сформирован на основе средних показателей за прошлые месяцы.

Это может привести к негативным последствиям. Например, возникновению долга. То есть плановые объемы потребления могут не совпадать с реальным использованием газа.

Также есть риск, что в дальнейшем придется обращаться в газовую службу, чтобы внести корректировки.

Возможны проблемы с будущими расчетами. Если регулярно не передавать показания счетчика, могут накапливаться расхождения между фактическим и начисленным потреблением, что затрудняет проведение точных расчетов,

– объяснили украинцам.

Важно! Также следует будет обязательно вызвать контролера для снятия контрольных показаний счетчика газа.

Что еще следует знать о газе в Украине?