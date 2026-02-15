Сколько украинцев воспользовались "Кубом"?
За это время более 1 миллиона украинцев подключили свои лицевые счета в этом приложении, сообщила компания.
В Нафтогазе добавили, что такой результат свидетельствует о том, что люди нуждаются в доступных и удобных в пользовании цифровых инструментов.
Мы последовательно развиваем клиентские сервисы и диджитализируем процессы, чтобы сделать взаимодействие с компанией максимально понятным и комфортным,
– отметил председатель правления компании Сергей Корецкий.
Поэтому Нафтогаз продолжит воплощать в жизнь цифровые нововведения. Сейчас, по словам Корецкого, планируется обновление и расширение функционала "Куба". Это, мол, позволит потребителям еще проще управлять своими коммунальными услугами.
Как работает приложение "Куб"?
Напомним, новое мобильное приложение "Куб" Нафтогаз представил в начале января 2026 года. Оно дает возможность, пользоваться не одной, а всеми газовыми услугами в одном месте.
Теперь не нужно изобретать отдельные пути, чтобы заплатить за газ и его доставку, проанализировать свое потребление или передать показания счетчика – сейчас все доступно в Куб,
– подчеркнул Корецкий.
Приложение позволяет потребителю:
- передать ежемесячно показатели газового счетчика;
- оплатить за потребленное топливо и за его доставку;
- управлять сразу несколькими газовыми счетами;
- отслеживать объемы потребленного газа и контролировать расходы;
- получать напоминания о передаче показаний и оплате платежек;
- получать важные энергетические советы от компании.
Важно! При этом открывать новый счет в "Кубе" не нужно. Если потребитель имеет лицевой счет в Нафтогазе, его необходимо просто добавить в приложение.
Как воспользоваться приложением "Куб"?
Чтобы пользоваться возможностями "Куба", необходимо сначала загрузить приложение. Сделать это можно в Google Play или App Store, в зависимости от марки телефона.
Далее нужно сделать еще несколько шагов:
- открыть приложение и авторизоваться в своем аккаунте;
- добавить свой газовый счет вручную или перенести с my.gas.ua;
- отсканировать газовый счетчик с помощью камеры телефона или ввести показания вручную;
- нажать кнопку "Отправить", после чего показания будут отправлены оператору;
- после формирования платежки там же в приложении оплатить за газ.
Обратите внимание! У Нафтогазе отмечают, что украинцы, которые оплатят счета за газ до 15 числа месяца, могут получить скидку 1% на следующую платежку.
Когда передавать показания счетчика?
Все потребители в Украине обязаны ежемесячно подавать показания газового счетчика в период с 1 по 5 число. Это необходимо, чтобы счета за потребленный газ и его распределение формировались корректно и отражали реальные объемы его использования.
Передать данные, кроме "Куба", можно несколькими способами: воспользоваться официальным сайтом или чатботом своего оператора газораспределительных сетей, а также обратиться в контакт-центр по телефону. Каждый потребитель может выбрать наиболее удобный для себя вариант.
В то же время тарифы на газ для населения остаются неизменными как минимум до конца отопительного сезона 2026 года. Клиенты Нафтогаза и в дальнейшем платят за газ по фиксированной цене – 7,96 гривны за один кубометр.