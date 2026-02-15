Сколько украинцев воспользовались "Кубом"?

За это время более 1 миллиона украинцев подключили свои лицевые счета в этом приложении, сообщила компания.

Смотрите также Долги за коммуналку: могут ли отключить газ во время военного положения

В Нафтогазе добавили, что такой результат свидетельствует о том, что люди нуждаются в доступных и удобных в пользовании цифровых инструментов.

Мы последовательно развиваем клиентские сервисы и диджитализируем процессы, чтобы сделать взаимодействие с компанией максимально понятным и комфортным,

– отметил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Поэтому Нафтогаз продолжит воплощать в жизнь цифровые нововведения. Сейчас, по словам Корецкого, планируется обновление и расширение функционала "Куба". Это, мол, позволит потребителям еще проще управлять своими коммунальными услугами.

Как работает приложение "Куб"?

Напомним, новое мобильное приложение "Куб" Нафтогаз представил в начале января 2026 года. Оно дает возможность, пользоваться не одной, а всеми газовыми услугами в одном месте.

Теперь не нужно изобретать отдельные пути, чтобы заплатить за газ и его доставку, проанализировать свое потребление или передать показания счетчика – сейчас все доступно в Куб,

– подчеркнул Корецкий.

Приложение позволяет потребителю:

передать ежемесячно показатели газового счетчика;

оплатить за потребленное топливо и за его доставку;

управлять сразу несколькими газовыми счетами;

отслеживать объемы потребленного газа и контролировать расходы;

получать напоминания о передаче показаний и оплате платежек;

получать важные энергетические советы от компании.

Важно! При этом открывать новый счет в "Кубе" не нужно. Если потребитель имеет лицевой счет в Нафтогазе, его необходимо просто добавить в приложение.

Как воспользоваться приложением "Куб"?

Чтобы пользоваться возможностями "Куба", необходимо сначала загрузить приложение. Сделать это можно в Google Play или App Store, в зависимости от марки телефона.

Далее нужно сделать еще несколько шагов:

открыть приложение и авторизоваться в своем аккаунте;

добавить свой газовый счет вручную или перенести с my.gas.ua;

отсканировать газовый счетчик с помощью камеры телефона или ввести показания вручную;

нажать кнопку "Отправить", после чего показания будут отправлены оператору;

после формирования платежки там же в приложении оплатить за газ.

Обратите внимание! У Нафтогазе отмечают, что украинцы, которые оплатят счета за газ до 15 числа месяца, могут получить скидку 1% на следующую платежку.

Когда передавать показания счетчика?