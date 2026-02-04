На сколько хватит партии газа?

Об этом рассказал председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Смотрите также Украина закупит больше газа: одна из стран Европы выделяет 85 миллионов

Сжиженный газ из США Украина получила в конце января. Первая партия в этом году составила почти 100 миллионов кубометров.

СПГ доставили в польский терминал в городе Свиноуйсьце, а уже оттуда топливо поступило в украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Для понимания: этого объема достаточно на месяц зимнего потребления для примерно 700 тысяч семей,

– объяснил Корецкий.

По словам руководителя, сегодня для Украины чрезвычайно важно импортировать дополнительные объемы газа. Ведь зима выдалась экстремально морозной, а Россия не прекращает своих террористических атак на энергетическую инфраструктуру.

Поэтому Нафтогаз продолжает работать с международными партнерами, чтобы привлечь ресурсы для стабильного обеспечения украинцев газом этой зимой.

Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале – марте,

– добавил Корецкий.

Важно! Всего в течение 2026 года Нафтогаз планирует импортировать около 1 миллиарда кубометров американского СПГ.

Кто помогает импортировать газ?

Чтобы увеличить импорт газа, "Оператор ГТС Украины" договорился с польским оператором ГТС Gaz-System. Стороны согласовали нарастить поставки с февраля 2026 года, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.