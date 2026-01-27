Как Украина получит средства на газ?

Проце сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам разговора с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Смотрите также Несмотря на сопротивление двух стран: в ЕС приняли окончательное решение по российскому газу

По словам министра, сейчас Киев уже завершает работу над получением гранта от одной из европейских стран. Правда, партнера, который предоставляет такую щедрую помощь, он не назвал.

Благодарны за это нашим партнерам! Будем и в дальнейшем сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования,

– только сказал Шмыгаль.

В то же время он проинформировал руководительницу ЕБРР о сложной ситуации в украинской энергосистеме из-за массированных ударов России. В частности, он рассказал о работе ремонтных бригад, которые сейчас работают круглосуточно, чтобы вернуть свет и тепло украинцам.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины, которая помогает поддерживать энергетическую устойчивость и восстанавливать поврежденные объекты после атак врага.

Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым. Это помогает обеспечить ремонты, оборудования и внедрять новые решения для того, чтобы у людей был свет и тепло,

– подчеркнул министр.

Важно! Также ЕБРР предоставит кредит в размере 75 миллионов евро для Укргидроэнерго. Эти средства пойдут на модернизацию и восстановление объектов генерации ГЭС компании, в частности, поврежденных российскими обстрелами.

Что известно об импорте газа?

Накануне этой зимы Украина смогла накопить 13,2 миллиарда кубометров природного газа. Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Однако этих запасов, по словам министра, недостаточно из-за ударов России по газовой инфраструктуре. Сейчас Украине нужно закупить еще более 4 миллиардов кубометров газа, и для этого необходимы средства.

Большая часть финансирования для этого обеспечена. Существует дефицит финансирования примерно в 100 миллионов долларов,

– отметил Соболев.

Стоит знать! В поставках газа Украине помогает Норвегия и различные международные финансовые организации. В частности, Киев закупает СПГ в США, но не имеет прямых контактов с продавцами. Импортировать газ, например, помогает польская компания Orlen, которая продает американский сжиженный газ по неотложным потребностям.

Как Украина импортирует газ?