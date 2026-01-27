Як Україна отримає кошти на газ?

Проце повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками розмови із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

За словами міністра, зараз Київ вже завершує роботу над отриманням гранту від однієї з європейських країн. Щоправда, партнера, який надає таку щедру допомогу, він не назвав.

Вдячні за це нашим партнерам! Будемо і надалі співпрацювати задля пошуку додаткових джерел фінансування,

– лише сказав Шмигаль.

Водночас він поінформував очільницю ЄБРР про складну ситуацію в українській енергосистемі через масовані удари Росії. Зокрема, він розповів про роботу ремонтних бригад, які наразі працюють цілодобово, щоб повернути світло і тепло українцям.

Шмигаль подякував ЄБРР за підтримку України, яка допомагає підтримувати енергетичну стійкість і відновлювати пошкоджені об'єкти після атак ворога.

Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" є вкрай необхідним. Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло,

– підкреслив міністр.

Важливо! Також ЄБРР надасть кредит у розмірі 75 мільйонів євро для Укргідроенерго. Ці кошти підуть на модернізацію та відновлення об’єктів генерації ГЕС компанії, зокрема, пошкоджених російськими обстрілами.

Що відомо про імпорт газу?

Напередодні цієї зими Україна змогла накопичити 13,2 мільярда кубометрів природного газу. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Однак цих запасів, за словами міністра, недостатньо через удари Росії по газовій інфраструктурі. Наразі Україні потрібно закупити ще понад 4 мільярди кубометрів газу, і для цього необхідні кошти.

Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у 100 мільйонів доларів,

– зазначив Соболев.

Варто знати! У постачанні газу Україні допомагає Норвегія та різні міжнародні фінансові організації. Зокрема, Київ закуповує СПГ у США, але не має прямих контактів з продавцями. Імпортувати газ, наприклад, допомагає польська компанія Orlen, яка продає американський скраплений газ за невідкладними потребами.

Як Україна імпортує газ?