На Тернопільщині стартував новий енергетичний проєкт

Компанії OKKO та "Гадз-Агро" планують збудувати біометановий завод у Тернопільській області. Про початок реалізації проєкту повідомило видання ExPro.

Наразі вже стартували громадські обговорення будівництва комплексу. Реалізацією проєкту займатиметься компанія "Соколів Енерджі", яку зареєстрували у Львові наприкінці 2025 року. Основним напрямом діяльності підприємства є виробництво газу.

Засновником компанії виступає "Гадз-Агро". Серед кінцевих бенефіціарів вказані Петро Гадз, якому належить 50% компанії, а також співвласник групи OKKO Віталій Антонов із часткою 47,89%.

Що вироблятиме новий комплекс?

Як повідомляє LIGA.Бізнес, комплекс планують побудувати за межами села Соколів Золотопотіцької громади у Тернопільській області.

Проєкт передбачає створення виробничих та допоміжних об’єктів, які працюватимуть у межах єдиного технологічного циклу з виробництва біометану. Отриманий газ планують подавати до газорозподільних або магістральних мереж.

Згідно з проєктною документацією, підприємство щороку зможе виробляти 13,7 мільйона кубометрів біогазу та 3,84 мільйона кубометрів біометану. Розрахункова продуктивність становитиме 960 кубометрів біогазу на годину або 525 кубометрів біометану на годину.

Окрім цього, комплекс генеруватиме майже 15 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік. Це дозволить частково забезпечувати енергетичні потреби виробництва та підсилити розвиток "зеленої" енергетики в регіоні.

Для виробництва використовуватимуть аграрну сировину

Сировинною базою для підприємства стануть відходи аграрного виробництва та тваринництва. Зокрема, йдеться про гній великої рогатої худоби, силос кукурудзи та жита, зернові відходи, а також рідку фракцію дигестату.

Загальна потреба комплексу в сировині перевищуватиме 130 тисяч тонн на рік. Підприємство працюватиме цілодобово протягом усього року у дві зміни.

Також проєкт передбачає створення нових робочих місць у регіоні. За попередніми даними, на заводі буде працевлаштовано 51 людину. Реалізація таких проєктів може стати одним із напрямів розвитку біоенергетики та глибшої переробки аграрної сировини в Україні.

Біометан замість газу з Росії: Україна запускає масштабний план до 2035 року

Будівництво нових біогазових заводів відбувається у рамках затвердженої Кабінетом Міністрів України довгострокової програми розвитку виробництва біометану до 2035 року. Документ передбачає масштабні інвестиції, нові заводи та вихід на експорт до Євросоюзу.

До 2030 року планується досягти виробництва 1 мільярда кубометрів біометану на рік, з подальшим зростанням до 2,1 мільярда кубометрів до 2035 року.

Вже найближчим часом Україна планує отримати доступ до європейських баз даних відновлюваних палив, ініціювати угоду з Євросоюзом щодо взаємного визнання гарантій походження біометану, а також визначити стандарти якості газу. Це має відкрити шлях до повноцінного експорту та інтеграції у європейський енергетичний ринок.