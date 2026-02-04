На скільки вистачить партії газу?

Про це розповів голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Україна закупить більше газу: одна з країн Європи виділяє 85 мільйонів

Скраплений газ зі США Україна отримала наприкінці січня. Перші партія цьогоріч склала майже 100 мільйонів кубометрів.

СПГ доставили до польського термінала у місті Свіноуйсьце, а вже звідти паливо надійшло до української газотранспортної системи (ГТС).

Для розуміння: цього обсягу достатньо на місяць зимового споживання для приблизно 700 тисяч родин,

– пояснив Корецький.

За словами керівника, сьогодні для України надзвичайно важливо імпортувати додаткові обсяги газу. Адже зима видалася екстремально морозною, а Росія не припиняє своїх терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.

Тому Нафтогаз продовжує працювати із міжнародними партнерами, аби залучити ресурси для стабільного забезпечення українців газом цієї зими.

Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому – березні,

– додав Корецький.

Важливо! Загалом протягом 2026 року Нафтогаз планує імпортувати близько 1 мільярда кубометрів американського СПГ.

Хто допомагає імпортувати газ?

Щоб збільшити імпорт газу, "Оператор ГТС України" домовився з польським оператором ГТС Gaz-System. Сторони узгодили наростити постачання з лютого 2026 року, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.