Що відомо про імпорт газу до України?

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 мільйона кубометрів до 18,4 мільйона кубометрів на добу, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури. Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.

Шмигаль наголосив, що польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. Зокрема у 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 мільярда кубометрів газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 мільйона кубометрів американського LNG.

Денис Шмигаль подякував польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням енергетичної стійкості.

Нагадаємо, що 17 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в уряді обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу.

Завдяки виділеним з державного бюджету 8 мільярдів гривень та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 мільярда кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, які втрачені через масовані російські ракетні удари.

Що ще слід знати про ситуацію в Україні?