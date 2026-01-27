Що загрожує видобутку газу в Україні?

Відповідну заяву зробив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. За його словами, ситуація становить пряму загрозу енергетичній безпеці держави.

Напередодні Володимир Зеленський окреслив завдання – максимально мобілізувати зусилля для подолання наслідків енергетичної кризи й забезпечити зростання власного видобутку газу.

Однак реалізація стратегії опинилася під загрозою – через бюрократичну паузу у процесі бронювання працівників.

Йдеться про нафтогазосервісні компанії, що працюють на об'єктах Укрнафти, Укргазвидобування та інших видобувних підприємств.

За словами Закревського, профільна комісія з питань бронювання не збирається, тож підприємства ризикують втратити статус критичності. В одній компанії він уже завершився, ще у трьох спливе найближчими днями або протягом місяця.

Наслідки є критичними: через відсутність правового захисту фахівці відмовляються виїжджати на об'єкти видобутку,

– додав заступник.

Через адміністративні затримки є ризик поглиблення енергетичної кризи, адже зупинка сервісних робіт за умов, коли газ із родовищ прямує безпосередньо до споживачів, призведе до падіння обсягів видобутку.

Тож Закревський звернувся до міністра енергетики Дениса Шмигаля з проханням про особисте втручання та сприяння у терміновому проведенні засідання профільної комісії.

Надання можливості працювати людям, які забезпечують країну паливом – це питання національного виживання,

– підсумував він.

Яка зараз ситуація з газом в Україні?