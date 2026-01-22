Скільки грошей не вистачає на імпорт газу?

Про те, скільки грошей необхідно, щоб забезпечити Україну газом, Інтерфакс-Україна повідомляє з посиланням на заяву Олексія Соболєва під час енергетичної сесії Всесвітнього економічного форуму.

Дивіться також Підстанції українських АЕС під загрозою атак: що буде з енергосистемою та яких відключень чекати

На форумі міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Олексій Соболєв розповів, що напередодні зими Україна накопичила 13,2 мільярда кубічних метрів газу. Проте цього замало, щоб пережити зиму. На зараз потрібно імпортувати понад 4 мільярди кубічних метрів газу.

Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно в 100 мільйонів доларів,

– додав Соболєв.

Міністр також зазначив, що навесні 2025 року Росія знищила половину потужностей із газовидобутку, але їх було відновлено на 110% за шість місяців. Восени росіяни знищили ще 40%. З відновленням тут допомагали партнери, американські та європейські компанії.

Важливо! У постачанні газу Україні допомагає Норвегія, а також МФУ (міжнародні фінансові установи).

Окрім того, Соболєв акцентував, що Україна потребує допомоги з обладнанням для підтримки роботи газової системи. В умовах обстрілів необхідними є компресори, турбіни та обладнання, яке закачує газ до сховищ і потім доставляє споживачам.

Що відомо про запаси газу в Україні?

Ситуацію з газом для 24 Каналу прокоментував Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Він зазначає, що опалювальний сезон почався наприкінці листопада, а початок грудня був доволі теплим. Тож споживання було економним. Нині через удари Росії по газовій інфраструктурі споживання обмежується, тому маємо непланову економію.

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", Святослав Павлюк каже, що Україна зараз імпортує менше кубометрів газу, ніж може.

Ми можемо імпортувати до 60 мільйонів кубометрів газу на добу, втім насправді імпортуємо десь 20 та трішки більше мільйонів кубометрів,

– додає Павлюк.



Він зазначає, що економія ґрунтується на тому, що населення не отримує повного обсягу опалення від великих теплових електроцентралей.

У чому Україна має дефіцит?

Хоч запаси газу в Україні є, через обстріли газової інфраструктури ситуація непрогнозована. Україна здійснює імпорт газу менше, ніж може, і хоча економія допомагає, прогнозувати кінцевий баланс газу складно.

Окрім того, Україна потребує фінансування для закупівлі обладнання та розширення імпорту електроенергії з Європи для стабілізації енергетичної системи. Масовані російські атаки призвели до пошкоджень електроенергетичних об'єктів, зокрема теплових електростанцій.