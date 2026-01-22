Сколько денег не хватает на импорт газа?

О том, сколько денег необходимо, чтобы обеспечить Украину газом, Интерфакс-Украина сообщает со ссылкой на заявление Алексея Соболева во время энергетической сессии Всемирного экономического форума.

На форуме министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал, что накануне зимы Украина накопила 13,2 миллиарда кубических метров газа. Однако этого мало, чтобы пережить зиму. На сейчас нужно импортировать более 4 миллиардов кубических метров газа.

Большая часть финансирования для этого обеспечена. Существует дефицит финансирования примерно в 100 миллионов долларов,

– добавил Соболев.

Министр также отметил, что весной 2025 года Россия уничтожила половину мощностей по газодобыче, но их было восстановлено на 110% за шесть месяцев. Осенью россияне уничтожили еще 40%. С восстановлением здесь помогали партнеры, американские и европейские компании.

Важно! В поставках газа Украине помогает Норвегия, а также МФУ (международные финансовые учреждения).

Кроме того, Соболев акцентировал, что Украина нуждается в помощи с оборудованием для поддержания работы газовой системы. В условиях обстрелов необходимы компрессоры, турбины и оборудование, которое закачивает газ в хранилища и затем доставляет потребителям.

Что известно о запасах газа в Украине?

Ситуацию с газом для 24 Канала прокомментировал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Он отмечает, что отопительный сезон начался в конце ноября, а начало декабря было довольно теплым. Поэтому потребление было экономным. Сейчас из-за ударов России по газовой инфраструктуре потребление ограничивается, поэтому имеем неплановую экономию.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", Святослав Павлюк говорит, что Украина сейчас импортирует меньше кубометров газа, чем может.

Мы можем импортировать до 60 миллионов кубометров газа в сутки, впрочем, на самом деле импортируем где-то 20 и чуть больше миллионов кубометров,

– добавляет Павлюк.



Он отмечает, что экономия основывается на том, что население не получает полного объема отопления от крупных тепловых электроцентралей.

В чем Украина имеет дефицит?

Хотя запасы газа в Украине есть, из-за обстрелов газовой инфраструктуры ситуация непрогнозируемая. Украина осуществляет импорт газа меньше, чем может, и хотя экономия помогает, прогнозировать конечный баланс газа сложно.

Кроме того, Украина нуждается в финансировании для закупки оборудования и расширения импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергетической системы. Массированные российские атаки привели к повреждениям электроэнергетических объектов, в частности тепловых электростанций.