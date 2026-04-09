Сколько будет стоить готовый кулич в разных кондитерских?

Milk Bar

В одной из известных сетей кафе-кондитерских в Киеве классический кулич обойдется в 790 гривен за 450 грамм. Она готовится с апельсиновыми цукатами, клюквой, изюмом и миндалем, а украшают сверху ее какао, миндалем и сахарной пудрой.

Зато куличи с различными приложениями, например шоколадная, "Три молока" или "Victoria's Secret", обойдется от 1 390 гривен до 1 650 гривен.

Поэтому шоколадная наполнена вишнями и черным и молочным шоколадом, "Три молока" – с цукатами, клюквой, изюмом и кремом из сгущенного, вареного сгущенного молока и сливок. Похожее наполнение имеет кулич "Victoria's Secret", но крем внутри другой – клубничный мусс из белого шоколада и сливок.

Как выглядят куличи в кондитерской / Скриншоты 24 Канала

Namelaka

В другой популярной кондитерской столицы к Пасхе также подготовили 3 разновидности куличей, в частности фисташковый, клубничный и даже зефирный. Цены на некоторые из них достигают до 2 000 гривен.

Самым дорогим будет фисташковый кулич – 1 980 гривен за почти 900 граммов, серединка которого из фисташкового ганаша. Чуть меньше стоит клубничный – 1 960 гривен за 1 килограмм. Серединка этого кулича из клубничного крема, кусочков клубники и ганаша из белого шоколада. Обе эти паски нужно съесть в течение 48 часов с момента получения.

Зато зефирный кулич обойдется в 1 860 гривен за 630 граммов. Она готовится по более традиционному рецепту для пасхи – с апельсиновыми цукатами, изюмом, курагой, клюквой, а еще тесто настаивают на роме. Срок хранения – 5 дней при комнатной температуре.

Паски: от фисташковой до зефирной / Скриншоты 24 Канала

Biscotti

Пекарня Biscotti имеет в своем ассортименте на Пасху два вида куличей: традиционная с изюмом и панеттоне.

Маленький традиционный кулич будет стоить 105 гривен за 245 граммов, а большой – 140 гривен за 360 граммов (с изюмом, декорированной белой глазурью с миндалем и цитрусовыми цукатами).

Зато панеттоне с шоколадной начинкой обойдется в 460 гривен за 950 граммов.

Как выглядят паски с Biscotti / Скриншоты 24 Канала

Whatsup

В днепровском заведении предлагают на заказ крафтовую творожную пасху к празднику, которая готовится на домашнем масле с добавлением яиц и цукатов с изюмом. За 900 граммов такой выпечки надо отдать 900 гривен.



Творожная пасха с whatsup / Скриншот 24 Канала

Профитроли

В одесской кафе-пекарне для предзаказа к Пасхе есть несколько видов куличей: "Шоколад-карамель" – 600 гривен за 750 граммов, "Киндер Буэно" – 600 гривен за 750 граммов, "Фисташка-малина" – 700 гривен за 750 граммов, "Вишня-белый шоколад" – 700 гривен за 750 граммов, "Классическая" – 550 гривен за 500 граммов.

Разновидности куличей от "Профитроли" / Скриншоты 24 Канала

Интересно! В супермаркетах классический кулич обойдется в сумму от чуть больше, как 40 гривен до почти 1 000 гривен, в зависимости от выбранной марки.

– В частности, в "Сильпо" за 300 граммов кулича надо будет отдать 90 гривен, кекс "Панеттоне" будет стоить 279 гривен за 400 граммов, а такой же кекс, но с манго, – почти 1 000 гривен.

– В АТБ кулич (200 граммов) с цукатами и изюмом от "Фарбрики теста" будет стоить 70 гривен за штуку, а кекс от "Кулиничи" 250 граммов – 43,90 гривен. Несколько больше будет стоить кулич "Панетон" 430 граммов с сухофруктами – почти 180 гривен.

В какую цену обойдется домашний кулич?

Испечь кулич к Пасхе по традиционному рецепту получится дешевле, чем купить – от более 100 гривен за одну небольшую пасочку до

Поэтому расчеты аналитика УКАБ Максима Гопки для 24 Канала свидетельствуют, что ингредиенты для выпекания 3 куличей по традиционному рецепту будут стоить 357 гривен.

свидетельствуют, что ингредиенты для выпекания 3 куличей по традиционному рецепту будут стоить 357 гривен. А по расчетам Института аграрной экономики для 24 Канала, кулич в 2026 году обойдется в почти 267 гривен за 1 килограмм.

Справка: традиционный рецепт кулича содержит – 700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма.

В общем стоимость базового пасхальной корзины в этом году в среднем обойдется семье из 4-х человек в 1 903,19 гривны. В 2025 году такая стоимость достигала 1 663,26 гривны.

