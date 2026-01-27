Что известно об импорте газа в Украину?

До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 миллиона кубометров до 18,4 миллиона кубометров в сутки, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры. Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа.

Шмыгаль отметил, что польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В частности, в 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 миллиарда кубометров газа – более 30% общего объема импорта, в частности около 600 миллиона кубометров американского LNG.

Денис Шмыгаль поблагодарил польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением энергетической устойчивости.

Напомним, что 17 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в правительстве обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа.

Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 миллиардов гривен и помощи международных партнеров Правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечил импорт 5,7 миллиарда кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Это позволило заместить объемы внутренней добычи, которые потеряны из-за массированных российских ракетных ударов.

Что еще следует знать о ситуации в Украине?