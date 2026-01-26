Почему увеличили импорт?

О том, помогает ли украинцам импорт электроэнергии и какова ситуация с энергетикой, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Так, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что для помощи украинской энергосистеме, правительство максимально увеличило импорт электроэнергии. В то же время создали условия для быстрого подключения распределенной генерации. Эти действия являются решением к состоянию энергетики после атак 20 и 23 января, когда ситуация оказалась самой сложной за последние 4 года.

Свириденко добавляет, что над восстановлением света круглосуточно работают более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. А чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ, водолазам ГСЧС пришлось в течение недели работать в ледяной воде.

Обратите внимание! После первой атаки (20 января) одновременно без света осталось до 85% потребителей. В конце недели уже 60% из них было запитано.

Премьер также отметила, что обращение бизнеса по подключению к электроэнергии будут обрабатываться.

Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики,

– сказала Свириденко.

Как выживает украинская энергетика?

Более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования передадут Украине партнеры G7. Кроме того, по словам Свириденко, партнеры предоставят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Также премьер-министр сообщила, что за неделю с 19 по 25 января из резервного фонда бюджета выделили средства на мобильную генерацию в областях с критической потребностью. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Общая сумма составила 2,56 миллиарда гривен.

В частности Свириденко отметила и о важности поддержки и постоянной связи, чтобы держать ситуацию любых уровней на конторе и вовремя помочь.

Какова ситуация с отоплением в Киеве?

После атаки врага на столицу 24 января без отопления остались почти 6 тысяч домов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Уже 25 января частично теплоснабжение восстановили. И все же без тепла – 1 330 многоэтажек. Мэр отметил, что большинство домов, которые снова без теплоснабжения – дома, которые пытались подключить к услуге после атак России 9 и 20 января.

Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци",

– добавил Кличко.

Что может изменить ситуацию?

Ранее в ДТЭК заявляли, что из-за массированных обстрелов Украина близка к гуманитарной катастрофе. Прекращение атак на энергообъекты – главное условие любого перемирия. Однако доверять России – рискованно, нужно всегда быть готовыми к подобным ситуациям и иметь оборудование на ремонт.

В Киев идет потепление, что может частично повлиять на ситуацию с потреблением электроэнергии. Хотя ситуация не улучшится существенно, дополнительные полтора-два часа со светом появятся.