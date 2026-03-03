Как Украина планирует защищать объекты энергетики?

Дело в том, что многие из них защитить достаточно трудно, о чем рассказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины По защите: есть комплексный план. Говорить какие объекты, где будут, как защищаются, какой физической защитой, какого уровня, их несколько уровней, говорить не буду. Но все это есть.

Президент подчеркнул, что это не "просто задекларировано, а конкретно выписано в плане". Таким образом на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили комплексный план защиты.

Зеленский отметил, что детали не будет разглашать, но отметил, что часть объектов сложно защитить из-за их размера. Поэтому основной акцент делают на усилении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что может уменьшаться ПВО. Поэтому надо увеличивать максимально физическую защиту.

Напомним, что Украина активно готовится к отопительному сезону. Об этом в частности сообщала Юлия Свириденко.

У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме,

– написала Свириденко.

Как она отметила, правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Что еще известно о подготовке к отопительному сезону?