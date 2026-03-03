Что известно о результатах заседания СНБО?

О том, что обсуждали на собрании, говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Деньги и энергобезопасность: Зеленский анонсировал стратегию на зиму и индексацию пенсий

На заседании были доклады представителей областей и крупнейших городов Украины.

Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики,

– отметил президент.

Он добавил, что на заседании утвердили план устойчивости к следующей зиме.

Заметьте! Речь идет о планировании для всех областей, кроме Киева. Столице предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

Президент подчеркнул, что каждая украинская область и город должны быть готовы к любому сценарию.

В частности правительство, Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ – имеют отдельные задачи для "облегчения" следующей зимы.