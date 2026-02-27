Какую стратегию разрабатывает Украина?
Об этом после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.
По его словам, сейчас идет работа над определением последовательности шагов и утверждение новых планов устойчивости на фоне российских атак:
- отдельных регионов Украины;
- всей энергосистемы в целом.
Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой.
В то же время глава государства рассказал, что правительство уже готово обеспечить индексацию пенсий, которую ежегодно проводят для миллионов пенсионеров. Повышение выплат состоится уже с 1 марта:
- пенсии и страховые выплаты проиндексируют на 12,1%;
- на повышение могут рассчитывать около 10 миллионов украинцев.
Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины,
– добавил президент.
Какие планы энергоустойчивости готовят регионы?
Заметим, что несколько недель назад правительство начало работу над стратегией энергоустойчивости Первыми соответствующие планы представили прифронтовые и центральные области. А по состоянию на 23 февраля уже все области подготовили свои предложения, рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Каждый регион проработал 4 основных направления:
- защита критической инфраструктуры;
- развитие распределенной генерации;
- альтернативное питание;
- и децентрализацию теплоснабжения.
Главный акцент сделали на работе объектов тепло-, водо– и электроснабжения.
Для меня важно, что это конкретные расчеты. Регионы определили перечень объектов, технические параметры, стоимость мероприятий. Это основа для формирования бюджетных решений и донорских запросов,
– отметил Кулеба.
Заметьте! Сейчас региональные планы дорабатывают и уточняют финансовую составляющую, чтобы утвердить и перейти к воплощению их в жизнь.
Что известно об индексации пенсий в 2026 году?
Правительство ввело новый подход к индексации пенсий в этом году, чтобы уменьшить разницу в размерах выплат между пенсионерами разных лет выхода на заслуженный отдых. Для пенсий, назначенных после 2021 года, будут применять пониженные коэффициенты повышения.
Согласно принятым условиям, для тех, кто вышел на пенсию в 2021 – 2022 годах, предусмотрено повышение на 6,1%. Выплаты, назначены в 2023 году, вырастут на 4,8%, в 2024 году – на 3,6%, а пенсии, оформлены в 2025 году, проиндексируют на 2,4%.
В то же время на сайте Министерство социальной политики Украины сообщалось, что общий показатель индексации в 2026 году составит 12,1%. Это больше, чем уровень инфляции за 2025 год, который составил 8%.
По фактическому росту выплат, то максимальная сумма повышения может достичь 2 595 гривен, но не будет превышать этого показателя. Минимальная доплата после индексации составит 100 гривен.