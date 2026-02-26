Какой будет индексация пенсий, назначенных в 2021 – 2025 годах?

О том, как изменили условия индексации, говорится в постановлении Кабмина.

Чтобы уменьшить диспропорции в размерах пенсий, правительство решило применить новый механизм. Пенсии, которые начислили или назначили после 2021 года, будут индексировать по меньшему коэффициенту.

Заметьте! Пенсии, которые назначали до 2021 года являются на несколько уровней ниже. То есть, чтобы уменьшить разницу между современным уровнем и тогдашним, надо существенно увеличить пенсии, начисленные до 2021 года.

В постановлении прописаны следующие условия индексации в зависимости от года выхода на пенсию:

если год назначения выплат 2021 – 2022 , то стоит ожидать перерасчета и повышения на 6,1% ;

, то стоит ожидать перерасчета и повышения на ; пенсии, назначены в 2023 году , проиндексируют на 4,8% ;

, проиндексируют на ; пенсии с 2024 года увеличат на 3,6% ;

увеличат на ; выплаты, назначены в 2025 году проиндексируют на 2,4%.

То есть, как видим, чем раньше пенсионер вышел на пенсию – тем больший процент индексации. Так, пенсии, назначенные до 2021 года увеличат существенно, а "после" – коэффициент будет ниже.

Что известно о мартовской индексации пенсий?

В частности на сайте Минсоцполитики сообщалось, что индексация в 2026 году составит 12,1%. Такой показатель выше, чем уровень инфляции 2025 года, что составил 8%.

В то же время по повышению пенсий известно, что по лучшему сценарию выплаты вырастут на 2 595 гривен, но не более. А наименьшее повышение, которое может быть после индексации, – 100 гривен.

Индексация пенсий в Украине – это обязательный механизм, который позволяет защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан,

– отметил Денис Улютин, министр соцполитики.

В сообщении также отметили, что повышение коснется большинства пенсионеров. На индексацию могут рассчитывать:

пенсионеры общей системы (государственное пенсионное страхование);

военные пенсионеры;

лица с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

получатели пенсий за особые заслуги;

бывшие работники органов местного самоуправления и т.д., которым пенсия исчислена по ранее действующим "специальным" условиям;

пострадавшие от несчастных случаев на производстве.

Отдельного внимания заслуживают и такие категории:

пенсионеры в возрасте от 80 лет и более (при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин), а также пенсионеры в возрасте от 65 лет и более, которые не работают и имеют полный страховой стаж (35/30 лет соответственно) – дня них пенсия вырастет с 3 758 гривен до 4 213 гривен ;

с 3 758 гривен ; пенсионеры старше 70 лет с полным страховым стажем – с 3 613 гривен выплату увеличат до 4 050 гривен ;

; пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем – пенсия будет 3 725 гривен (ранее – 3 323 гривны);

(ранее – 3 323 гривны); пенсионеры в возрасте до 70 лет с меньшим страховым стажем – с 3 038 гривен выплату увеличат до 3 406 гривен.

Что еще известно об индексации 2026 года?