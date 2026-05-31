Стаж 25 лет и выход на пенсию: сколько будет платить государство

От чего зависит размер пенсии?

Размер будущей пенсии зависит не только от количества отработанных лет. При расчете пенсии в Украине Пенсионный фонд также учитывает уровень официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы, а также среднюю заработную плату по стране.

Однако требования к страховому стажу продолжают постепенно расти. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если такого показателя нет, право на пенсию возникает позже:

в 63 года – при наличии не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Таким образом, граждане со стажем 25 лет уже не могут выйти на пенсию в 60 лет, но получают право оформить выплаты после достижения 63-летнего возраста.

Какой может быть пенсия при стаже 25 лет?

Чтобы оценить возможный размер выплат, стоит учитывать не только стаж, но и официальный доход человека в течение трудовой деятельности. Если гражданин имеет 25 лет страхового стажа, выходит на пенсию в 63 года и получал официальную зарплату на уровне 10 000 гривен, ориентировочный расчет показывает пенсию около 2 700 гривен.

Важно! Однако на практике такая сумма не будет выплачиваться. Если рассчитанная пенсия оказывается ниже установленных государством гарантий, Пенсионный фонд осуществляет доплату до минимального уровня пенсионного обеспечения.

После проведенных индексаций в 2026 году минимальная гарантированная пенсионная выплата для таких категорий составляет 3 406 гривен. Именно до этого уровня фактически могут быть повышены выплаты, если индивидуальный расчет окажется ниже.

Какая пенсия при 25 годах стажа и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Почему стаж не всегда гарантирует высокую пенсию?

Одна из самых распространенных ошибок будущих пенсионеров, оценивать будущую выплату исключительно по количеству лет работы.

На самом деле решающее значение имеет не только стаж, но и сумма уплаченных страховых взносов. Если человек длительное время получал невысокую официальную зарплату или часть дохода получал неофициально, это непосредственно будет влиять на размер пенсии.

Кроме того, в страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые работодатель платил единый социальный взнос в необходимом размере. Именно поэтому годы неофициальной работы могут не учитываться при назначении пенсии.

Какие выплаты могут увеличить пенсию?