Якою буде індексація пенсій, призначених у 2021 – 2025 роках?

Про те, як змінили умови індексації, йдеться в постанові Кабміну.

Щоб зменшити диспропорції у розмірах пенсій, уряд вирішив застосувати новий механізм. Пенсії, які нарахували або призначили після 2021 року, будуть індексувати за меншим коефіцієнтом.

Зауважте! Пенсії, які призначали до 2021 року є на кілька рівнів нижчими. Тобто, щоб зменшити різницю між сучасним рівнем і тодішнім, треба суттєво збільшити пенсії, нараховані до 2021 року.

У постанові прописані такі умови індексації залежно від років виходу на пенсію:

якщо рік призначення виплат 2021 – 2022 , то варто чекати перерахунку й підвищення на 6,1% ;

, то варто чекати перерахунку й підвищення на ; пенсії, призначені у 2023 році , проіндексують на 4,8% ;

, проіндексують на ; пенсії з 2024 року збільшать на 3,6% ;

збільшать на ; виплати, призначені 2025 року проіндексують на 2,4%.

Тобто, як бачимо, чим раніше пенсіонер вийшов на пенсію – тим більший відсоток індексації. Так, пенсії, призначені до 2021 року збільшать суттєво, а "після" – коефіцієнт буде нижчим.

Що відомо про березневу індексацію пенсій?

Зокрема на сайті Мінсоцполітики повідомлялося, що індексація у 2026 році складе 12,1%. Такий показник є вищим, ніж рівень інфляції 2025 року, що становив 8%.

Водночас щодо підвищення пенсій відомо, що за найкращим сценарієм виплати зростуть на 2 595 гривень, але не більше. А найменше підвищення, яке може бути після індексації, – 100 гривень.

Індексація пенсій в Україні – це обов’язковий механізм, який дозволяє захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян,

– зазначив Денис Улютін, міністр соцполітики.

У повідомленні також зазначили, що підвищення торкнеться більшості пенсіонерів. На індексацію можуть розраховувати:

пенсіонери загальної системи (державне пенсійне страхування);

військові пенсіонери;

особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

отримувачі пенсій за особливі заслуги;

колишні працівники органів місцевого самоврядування тощо, яким пенсія обчислена за раніше діючими «спеціальними» умовами;

постраждалі від нещасних випадків на виробництві.

На окрему увагу заслуговують і такі категорії:

пенсіонери віком від 80 років і більше (за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок), а також пенсіонери у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно) – дня них пенсія зросте з 3 758 гривень до 4 213 гривень ;

з 3 758 гривень ; пенсіонери віком понад 70 років із повним страховим стажем – з 3 613 гривень виплату збільшать до 4 050 гривень ;

; пенсіонери віком до 70 років із повним страховим стажем – пенсія буде 3 725 гривень (раніше – 3 323 гривні);

(раніше – 3 323 гривні); пенсіонери віком до 70 років із меншим страховим стажем – з 3 038 гривень виплату збільшать до 3 406 гривень.

Що ще відомо про індексацію 2026 року?