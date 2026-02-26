Якою буде індексація пенсій, призначених у 2021 – 2025 роках?
Про те, як змінили умови індексації, йдеться в постанові Кабміну.
Щоб зменшити диспропорції у розмірах пенсій, уряд вирішив застосувати новий механізм. Пенсії, які нарахували або призначили після 2021 року, будуть індексувати за меншим коефіцієнтом.
Зауважте! Пенсії, які призначали до 2021 року є на кілька рівнів нижчими. Тобто, щоб зменшити різницю між сучасним рівнем і тодішнім, треба суттєво збільшити пенсії, нараховані до 2021 року.
У постанові прописані такі умови індексації залежно від років виходу на пенсію:
- якщо рік призначення виплат 2021 – 2022, то варто чекати перерахунку й підвищення на 6,1%;
- пенсії, призначені у 2023 році, проіндексують на 4,8%;
- пенсії з 2024 року збільшать на 3,6%;
- виплати, призначені 2025 року проіндексують на 2,4%.
Тобто, як бачимо, чим раніше пенсіонер вийшов на пенсію – тим більший відсоток індексації. Так, пенсії, призначені до 2021 року збільшать суттєво, а "після" – коефіцієнт буде нижчим.
Що відомо про березневу індексацію пенсій?
Зокрема на сайті Мінсоцполітики повідомлялося, що індексація у 2026 році складе 12,1%. Такий показник є вищим, ніж рівень інфляції 2025 року, що становив 8%.
Водночас щодо підвищення пенсій відомо, що за найкращим сценарієм виплати зростуть на 2 595 гривень, але не більше. А найменше підвищення, яке може бути після індексації, – 100 гривень.
Індексація пенсій в Україні – це обов’язковий механізм, який дозволяє захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян,
– зазначив Денис Улютін, міністр соцполітики.
У повідомленні також зазначили, що підвищення торкнеться більшості пенсіонерів. На індексацію можуть розраховувати:
- пенсіонери загальної системи (державне пенсійне страхування);
- військові пенсіонери;
- особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- отримувачі пенсій за особливі заслуги;
- колишні працівники органів місцевого самоврядування тощо, яким пенсія обчислена за раніше діючими «спеціальними» умовами;
- постраждалі від нещасних випадків на виробництві.
На окрему увагу заслуговують і такі категорії:
- пенсіонери віком від 80 років і більше (за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок), а також пенсіонери у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно) – дня них пенсія зросте з 3 758 гривень до 4 213 гривень;
- пенсіонери віком понад 70 років із повним страховим стажем – з 3 613 гривень виплату збільшать до 4 050 гривень;
- пенсіонери віком до 70 років із повним страховим стажем – пенсія буде 3 725 гривень (раніше – 3 323 гривні);
- пенсіонери віком до 70 років із меншим страховим стажем – з 3 038 гривень виплату збільшать до 3 406 гривень.
Що ще відомо про індексацію 2026 року?
У березні на підвищення пенсій чекають зокрема учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Передбачається, що для них рівень виплат зросте від 60 до 100%. Однак усе залежить від групи інвалідності, яку ліквідатор отримав, внаслідок аварії. Так, у середньому чорнобильці отримують від 12 до 20 тисяч гривень пенсії.
Водночас є категорії пенсіонерів, яким можна не розраховувати на індексацію. Їхні пенсії надалі залишатимуться найнижчими.