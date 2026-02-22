Чи проіндексують пенсію працюючим пенсіонерам?

Березнева індексація традиційно сприймається як універсальний механізм підвищення пенсій, однак для громадян, які продовжують працювати, вона реалізується за іншою процедурою, пояснили у Пенсійному фонд України.

Автоматичне донарахування у березні застосовується лише тоді, коли в реєстрі вже є повні та актуальні дані про страховий стаж і нараховану заробітну плату. Для працюючих пенсіонерів ці показники уточнюються після завершення роботодавцями звітного циклу.

Зверніть увагу! Фактично йдеться не про обмеження права на індексацію, а про особливості інформаційного обліку.

Дані про дохід за попередній рік потрапляють до реєстру застрахованих осіб із певною часовою затримкою. Лише після їх опрацювання можливий коректний перерахунок.

Саме тому підвищення для цієї категорії найчастіше відображається влітку, коли звітність уже повністю інтегрована в систему.

Чи втрачають працюючі пенсіонери право на індексацію?

При цьому важливо розуміти, що працюючі пенсіонери не втрачають ані самого права на індексацію, ані сум, що підлягають нарахуванню. Мова йде виключно про зміщення строків, розповіли у Пенсійному фонді.

Важливо! Якщо особа припиняє трудові відносини, зміна статусу після оновлення інформації в реєстрі автоматично враховується при наступній виплаті.

З огляду на це, експерти радять контролювати коректність даних у персональному електронному кабінеті ПФУ. Неточності щодо періоду роботи або дати звільнення можуть безпосередньо вплинути на строки перерахунку.

У разі виявлення розбіжностей необхідно ініціювати уточнення через роботодавця або звернутися до сервісного центру фонду чи ЦНАП.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?