Для кого изменятся пенсии в марте 2026 года?

Его делают с учетом средней зарплаты за предыдущий год, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для лиц, которые являются участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (если установлена причинная связь инвалидности с этой катастрофой), а также для людей, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, минимальные размеры пенсий устанавливаются в процентах от размера средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год:

для лиц с инвалидностью I группы – 100 %; людей с инвалидностью II группы – 80 %; III группы – 60 %.

И это с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям (кроме пенсий за особые заслуги). Об этом говорится в Законе Украины №1584-ІХ от 29 июня 2021 года

Средняя заработная плата в Украине за 2025 год составляет 20 653,55 гривны. Именно она влияет на расчет выплат для чернобыльцев.

Таким образом, минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

І группы инвалидности – 20 653,55 гривны;

ІІ группы инвалидности – 16 522,84 гривны;

ІІІ группы инвалидности – 12 392,13 гривни.

Обратите внимание! Размер выплаты будет актуальным с 1 марта 2026 года.

Что еще следует знать чернобыльцам в 2026 году?