Почему пенсионерам могут не платить надбавку за возраст?
О том, что учитывают при начислении выплат, говорится на ресурсе "На пенсии".
Пенсионеры в возрасте 70, 75, 80 лет часто ожидают доплаты к пенсии часто ожидают доплаты к пенсии по возрасту. Однако, чтобы выплатить надбавку принимают во внимание не только возраст человека.
Для различных категорий предусмотрена выплата будет такой:
- пенсионеры в возрасте 70 – 74 года – доплата к пенсии в пределах 300 гривен;
- пенсионеры в возрасте 75 – 79 лет – доплата до 456 гривен;
- от 80 лет – надбавка до 570 гривен.
Важно! Достижение возрастного предела не гарантирует получение доплаты к пенсии по возрасту.
Дело в том, что для назначения доплаты учитывают размер назначенной пенсии. Если она превышает установленный лимит – доплата не выплачивается. Но как вариант – ее могут уменьшить.
Заметьте! Если пенсия превышает размер 10 340 гривен 35 копеек – возрастные доплаты не начислят.
То есть если пенсионер в возрасте 70 лет получает ежемесячную выплату в размере 10 300 гривен, то ему могут добавить только 40 гривен. Это предел, чтобы общий уровень выплат не превысил 10 340 гривен.
Как появился предельный показатель?
Сумма надбавки и пенсии в целом не может превысить показатель средней заработной платы по Украине. То есть сумма 10 340 гривен 35 копеек не взялась ниоткуда. Это как раз и есть соответствующий показатель.
Однако он неизменен от 2020 года, когда приняли решение о доплатах по возрасту. Тогда же зафиксировали размер средней зарплаты в Украине.
Поскольку в нормативных документах не было правок – другой уровень зарплат не прописан и предельный показатель остается неизменным.
Что известно о доплатах к пенсиям в 2026 году?
Еще один из видов доплат – за особые заслуги. Выплату начисляют по прожиточному минимуму (начисление составляет 25 – 35%). Об этом пишут Новости.LIVE.
Из-за того, что в 2026 году уровень прожиточного минимума повысили до 3 209 гривен – сумма надбавки составит 597 – 908 гривен.
Обратите внимание! В 2025 году прожиточный минимум составлял 2 920 гривен, что на 289 гривен меньше, чем в 2026.
Если пенсионер имеет право на несколько доплат к пенсии – будут начислять только одну, наибольшую по размеру.
Что нужно знать о пенсиях в 2026 году?
1 марта пенсионеры ждут на индексацию пенсий. Другими словами – перерасчет и повышение.
По прогнозу Министерства соцполитики индексация должна была быть на уровне 12.1%. Однако реальные изменения вряд ли будут такими для всех. Процент индексации будет зависеть от того, какую выплату имеет пенсионер сейчас.
В то же время есть категории пенсионеров, которые могут не рассчитывать на повышение пенсий. В частности речь идет о тех, кто получает наименьшие выплаты. Из-за повышения этих в прошлом году – сейчас на перерасчет можно не ожидать.