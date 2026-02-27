Яку стратегію розробляє Україна?

Про це після наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко розповів президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, зараз йде робота над визначення послідовності кроків та затвердження нових планів стійкості на тлі російських атак:

окремих регіонів України;

всієї енергосистеми загалом.

Володимир Зеленський Президент України Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими.

Водночас глава держави розповів, що уряд вже готовий забезпечити індексацію пенсій, яку щороку проводять для мільйонів пенсіонерів. Підвищення виплат відбудеться вже з 1 березня:

пенсії і страхові виплати проіндексують на 12,1 %;

на підвищення можуть розраховувати близько 10 мільйонів українців.

Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади,

– додав президент.

Які плани енергостійкості готують регіони?

Зауважимо, що кілька тижнів тому уряд розпочав роботу над стратегією енергостійкості Першими відповідні плани представили прифронтові та центральні області. А станом на 23 лютого уже всі області підготували свої пропозиції, розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кожен регіон пропрацював 4 основні напрямки:

захист критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

альтернативне живлення;

та децентралізацію теплопостачання.

Головний акцент зробили на роботі об'єктів тепло-, водо– та електропостачання.

Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об’єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів,

– зазначив Кулеба.

Зауважте! Наразі регіональні плани доопрацьовують та уточнюють фінансову складову, щоб затвердити і перейти до втілення їх у життя.

