Что Шмыгаль рассказал о подготовке к следующей зиме?

Это является ключевой задачей, о чем рассказал украинский министр.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины За время полномасштабного вторжения Россия нанесла более 5900 атак против украинской энергетики. Повреждения существенные, но энергосистема выдержала. Теперь наша задача – максимально подготовиться к следующей зиме.

Сейчас Украина планирует заниматься восстановлением и защитой энергообъектов. С начала отопительного сезона было повреждено 9 гигаватт генерации. Сейчас же есть планы по восстановлению ориентировочно 4 из них.

Разворачиваем новую архитектуру энергетической безопасности: защита критических узлов, стратегические резервы, распределенная генерация, где имеем амбициозную цель развития дополнительных 1,5 гигаватта,

– написал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство планирует привлечь от партнеров на все эти цели в 2026 году 5 миллиардов евро. А отдельная потребность – это формирование необходимых запасов для оперативных ремонтов. Также ведется работа по получению оборудования из списанных европейских ТЭЦ и ТЭС.

Кроме того, Киев развивает "энергетический Рамштайн" и формирует единый энергетический портфель проектов.

Продолжается работа над расширением пропускных возможностей электроэнергии с Евросоюзом. План на ближайшие два года – увеличить до 3,5 гигаватт.

К тому же Украина планирует развивать нефтегазовые проекты: расширение Вертикального газового коридора, использование украинских газовых хранилищ и возобновление работы нефтепровода Одесса-Броды.

Этой зимой Украина выиграла битву за свет. Не останавливаемся. Готовим энергосистему к новым вызовам,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним! Отопительный сезон в Украине продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года, о чем говорится в постановлении КМУ №812. Однако на самом деле продолжительность подачи тепла зависит от решений местных властей различных общин и погодных условий.

Что еще следует знать об отоплении?