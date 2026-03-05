Що відомо про відновлення енергосистеми після атак?

Про те, як минула зима 2025 – 2026 років, йдеться в повідомленні Дениса Шмигаля.

З жовтня 2025 року Росія почала обстрілювати енергетику України. Атаками пошкодили понад 9 гігаватів генераційних потужностей. Йдеться про ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

Зауважте! Станом на зараз вдалося відновити 3,5 гігавата генерацій.

Зокрема міністр енергетики повідомив, що вдалося ввести майже 900 мегаватів розподіленої генерації. Також Україна збільшила доступну пропускну спроможність імпорту електрики з 1,7 гігавата до 2,45 гігавата.

До Фонду підтримки енергетики залучили 691,45 мільйона євро. А енергетичний портфель налічує вже 55 інвестиційних проєктів на суму близько 1 трильйон гривень,

– зазначив Шмигаль щодо фінансового складника.

Водночас вдалося зберегти пільгову ціну на електроенергію та газ і вдосконалити роботу Хабів енергообладнання. Міністр подякував партнерам за 114 вантажів обладнання вагою 1713,2 тонни, які отримала Україна.

Наше завдання – максимальне відновлення всього, що можна відновити; максимальний захист енергетичних об’єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів ресурсів та обладнання,

– додав Шмигаль.

Відомо, що нині вже триває підготовка до наступного опалювального сезону та зими 2026 – 2027 років.

Скільки грошей потрібно на відновлення енергетики?

Раніше на урядовому порталі з'явилось повідомлення із розрахованою вартістю відновлення енергетичного сектору. Йдеться про суму в 90,6 мільярда доларів.

З цих грошей майже 80% (71 мільярд) – на модернізацію та відновлення генерації. Решту потрібно спрямувати на:

6,4 мільярда доларів – для теплового господарства;

5,2 мільярда доларів – газотранспортна інфраструктура;

4,6 мільярда доларів – нафтова галузь, включаючи переробку.

Водночас компанія ДТЕК повідомляла про потребу в 150 мільйонів євро для відновлення 4 гігават генерації до наступної зими. Однак відомо, що половина суми вже є, це власні ресурси компанії, залишається знайти ще 150 мільйонів.

