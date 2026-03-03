Может ли солнечная система полностью заменить генератор?

Многие люди ошибочно считают, что солнечные станции доступны только состоятельным семьям или крупному бизнесу. Но, как отмечает Василий Бодняк, соучредитель компании Prime Energy, рынок уже сместился в сторону компактных и доступных систем.

В частности, за примерно 2 300 – 2 500 долларов можно приобрести комплект оборудования, который включает солнечное поле мощностью около 3,5 киловатта с системой крепления на базе оцинкованного профиля, однофазный инвертор на 6 киловатт и аккумулятор емкостью около 1,5 киловатта в час. Дополнительно еще 500 – 700 долларов нужно заложить на установку.

Такая система способна покрывать потребности дома или малого бизнеса в период с марта по октябрь и позволяет относительно плавно переживать блэкауты, обеспечивая от 5 до 12 часов света в зависимости от нагрузки.

И это звучит как компромиссное, но вполне жизнеспособное решение. Однако именно в этих деталях и скрывается ключевой ответ на вопрос, почему солнечные панели до сих пор не вытеснили дизельные генераторы. Причина проста: невозможность обеспечить тепло в холодное время года.

Полностью автономный дом в украинских условиях – почти нереальный сценарий. Особенно если речь идет об отоплении. В тот самый период, когда потребность в тепле максимальна, солнечная генерация минимальна. Зимой короткий световой день, низкое солнце и облачность резко снижают выработку, и даже наличие аккумулятора не решает проблему полностью,

– отмечает один из продавцов солнечных панелей.

Из-за этих нюансов "на сцену" выходит дизельный генератор – технология старая, шумная и экологически вредная, но чрезвычайно надежная. Генератор не зависит от погоды, сезона или времени суток. Ему нужно только топливо, и он готов обеспечивать электроэнергией бизнес или дом столько, сколько это необходимо.

К тому же, начальная стоимость этого агрегата часто значительно ниже солнечной системы, а его установка не требует сложных согласований или интеграции с сетью. Например, возьмем дизельный генератор аналогичной мощности (около 5 – 6 киловатт) – его стоимость примерно 1 000 – 1 500 долларов, то есть почти вдвое дешевле системы солнечных панелей с инвертором и аккумулятором.

Однако его работа требует постоянного топлива. Средний расход на такую мощность – 0,6 – 0,8 литра дизеля в час, а цена топлива в 2026 году составляет 66 – 70 гривен за литр. Поэтому 6 часов работы будут стоить 238 – 336 гривен ежедневно, не учитывая обслуживания, а за месяц расходы достигнут 7 – 10 тысяч гривен, что превышает любую экономию на стартовых расходах. Однако в критических ситуациях бизнес выбирает все же не экологичность и долгосрочную экономию, а гарантированную непрерывность работы.

Как государство меняет правила игры на рынке "зеленой" энергетики?

Эти нюансы и формируют реальную модель использования солнечной энергии в Украине. Она работает как инструмент уменьшения потребления из сети и снижения ежедневных расходов, а не как абсолютная замена традиционных источников.

Поэтому государство постепенно меняет акценты в своей политике поддержки. Если раньше основным стимулом был "зеленый" тариф с фиксированной ценой, то сейчас фокус смещается на net billing (система, по которой владельцы альтернативных источников электроэнергии могут сбывать излишки произведенной энергии в общую сеть) и льготное кредитование, которые поощряют самопотребление, а не заработок на продаже электроэнергии.

В частности, 28 января 2026 года стартовала программа СвітлоДім, по которой государство сможет покрыть часть расходов на установку резервного питания или от генератора или инвертора, или от солнечных панелей. Как указано в программе, жители многоквартирных домов смогут сами выбирать тип оборудования и поставщика, а вот сумма помощи будет зависеть от этажности дома и количества подъездов.

Однако если говорить вообще о динамике установки именно "зеленой" энергетики, то даже уже в 2025 году было существенное увеличение количества установленных солнечных станций.

Так, по информации Pv magazine, введено около 1,5 гигаватт новых мощностей. Это означает, что интерес к солнечной энергетике продолжает расти как среди бизнеса, так и среди владельцев частных домов.

Большинство новых мощностей обеспечили предприятия и крупные электростанции. Компании активно устанавливали солнечные панели для собственных нужд, а также строили крупные станции для продажи электроэнергии в сеть. В разных регионах страны появились и первые крупные объекты с системами накопления энергии – то есть с батареями, которые позволяют хранить электричество и использовать его позже.

Кроме этого, солнечные панели устанавливали также предприятия агросектора, общины и частные домохозяйства – на крышах зданий или на собственных участках.

Всего по состоянию на конец 2025 суммарная мощность солнечной энергетики в Украине превысила 8,5 гигаватт, учитывая все типы станций от домашних до крупных промышленных.

Однако несмотря на увеличение спроса на зеленую энергетику, эти цифры не означают массового перехода на солнце как единственный источник энергии. Скорее речь идет об адаптации, то есть поиск баланса между инвестициями, рисками и базовой потребностью в бесперебойном электроснабжении.

В итоге украинский бизнес все реже делает выбор по принципу "или-или". Солнечные панели уменьшают расходы и обеспечивают частичную автономию в светлый период года, тогда как дизельные генераторы остаются резервом на критические периоды. Поэтому это не противостояние технологий, а вынужденная синергия.