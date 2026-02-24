ТОП-проблем бизнеса в Украине 2026 года
Членские компании Европейской Бизнес Ассоциации назвали факторы негативного влияния на их работу, пишет ЕБА.
Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановление работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).
Среди ТОП-проблем, которые наиболее негативно влияют на бизнес, предприниматели сейчас выделяют:
- Атаки на украинскую энергосистему (82%);
- Недостаток квалифицированных работников (78%);
- Войну, оккупацию территорий (66%);
- Сокращение внутреннего потребления (46%);
- Нестабильность экономики (40%);
Наибольшей поддержки, согласно опросу, бизнес сейчас нуждается в таких вопросах:
- Улучшение условий бронирования сотрудников
- Покрытие военных рисков
- Мораторий на проверки
- Смягчение валютных ограничений
- Содействие в коммуникации с государственными органами
Как бизнес поддерживают во время отключений света?
Малые ФОПы 2-й или 3-й группы могут получить выплату на генератор через Дію, если они не работают на оккупированных или боевых территориях. Размер помощи варьируется от 7 500 до 15 000 гривен в зависимости от количества наемных работников.
Производители продуктов питания тем временем будут обеспечены электроэнергией для предотвращения дефицита пищи во время отключений света. Также в конце января 2026 года ГСЧС и Минэнерго получили поручение обеспечить присоединение генерирующих установок и формирование резервов продовольствия.
В январе также максимальную сумму кредита для энергоэффективности и энергетической независимости бизнеса увеличено с 150 до 250 миллионов гривен. В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки. Все это – в рамках программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".
Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор". Иногда за это могут оштрафовать или перевести на общую систему налогообложения. Чтобы избежать наказания, предприниматели должны соблюдать определенные условия.