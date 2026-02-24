ТОП-проблем бизнеса в Украине 2026 года

Членские компании Европейской Бизнес Ассоциации назвали факторы негативного влияния на их работу, пишет ЕБА.

Смотрите также Почти половина компаний не верит в завершение войны в 2026 году: сколько они потеряли

Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановление работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).

Среди ТОП-проблем, которые наиболее негативно влияют на бизнес, предприниматели сейчас выделяют:

  • Атаки на украинскую энергосистему (82%);
  • Недостаток квалифицированных работников (78%);
  • Войну, оккупацию территорий (66%);
  • Сокращение внутреннего потребления (46%);
  • Нестабильность экономики (40%);

Наибольшей поддержки, согласно опросу, бизнес сейчас нуждается в таких вопросах:

  1. Улучшение условий бронирования сотрудников
  2. Покрытие военных рисков
  3. Мораторий на проверки
  4. Смягчение валютных ограничений
  5. Содействие в коммуникации с государственными органами

Как бизнес поддерживают во время отключений света?

  • Малые ФОПы 2-й или 3-й группы могут получить выплату на генератор через Дію, если они не работают на оккупированных или боевых территориях. Размер помощи варьируется от 7 500 до 15 000 гривен в зависимости от количества наемных работников.

  • Производители продуктов питания тем временем будут обеспечены электроэнергией для предотвращения дефицита пищи во время отключений света. Также в конце января 2026 года ГСЧС и Минэнерго получили поручение обеспечить присоединение генерирующих установок и формирование резервов продовольствия.

  • В январе также максимальную сумму кредита для энергоэффективности и энергетической независимости бизнеса увеличено с 150 до 250 миллионов гривен. В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки. Все это – в рамках программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

  • Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор". Иногда за это могут оштрафовать или перевести на общую систему налогообложения. Чтобы избежать наказания, предприниматели должны соблюдать определенные условия.