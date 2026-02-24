ТОП-проблем бізнесу в Україні 2026

Членські компанії Європейської Бізнес Асоціації назвали фактори негативного вплину на їхню роботу, пише ЄБА.

Дивіться також Майже половина компаній не вірить у завершення війни в 2026 році: скільки вони втратили

Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Серед ТОП-проблем, які найбільш негативно впливають на бізнес, підприємці наразі виділяють:

Атаки на українську енергосистему (82%);

Нестачу кваліфікованих працівників (78%);

Війну, окупацію територій (66%);

Скорочення внутрішнього споживання (46%);

Нестабільність економіки (40%);

Найбільшої підтримки, згідно з опитуванням, бізнес наразі потребує в таких питаннях:

Покращення умов бронювання співробітників Покриття військових ризиків Мораторій на перевірки Помʼякшення валютних обмежень Сприяння в комунікації з державними органами

Як бізнес підтримують під час відключень світла?