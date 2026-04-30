Що відомо про викриття ухилення від сплати податків?

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили розслідування щодо компанії з роздрібної торгівлі продуктами, повідомили в БЕБ.

Дивіться також Тонни кальянного тютюну і жодних документів: БЕБ накрило підпільну "імперію"

За даними слідства, керівниця підприємства під відомою торговою маркою організувала штучний розподіл бізнесу на десятки ФОПів.

Працівників компанії, ймовірно, оформлювали як фізичних осіб-підприємців і використовували для продажу товарів. Водночас реальне управління залишалося централізованим:

фінанси контролювалися з одного центру;

персонал і приміщення були спільними;

обладнання використовувалося єдине.

Фактично це був один бізнес, але формально – мережа окремих ФОПів на спрощеній системі. Саме це дозволяло уникати сплати ПДВ. За результатами експертиз встановлено, що за 2025 рік таким чином вдалося не сплатити понад 8,6 мільйонів гривень податку.

Керівниці підприємства повідомили про підозру за статтею про ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України). Втім, оскільки збитки відшкодовано ще до суду, правоохоронці звернулися з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

До слова, подібні схеми поширені в ритейлі та сфері послуг, де легко розподілити потоки продажів. Однак податкові органи дедалі частіше відслідковують такі моделі через аналіз:

Фінансових потоків Пов’язаних осіб Фактичного управління

Зауважте! Справи про дроблення бізнесу стають системними – і дедалі частіше завершуються не лише штрафами, а й кримінальними провадженнями.

Які можуть бути наслідки для економіки від таких схем?

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає аномальним зростання кількості фізичних осіб-підприємців в останні роки, пише "Економічна правда".

Це абсолютна аномалія, коли у війну збільшується кількість ФОПів. У нас економіка впала. Якщо ми будемо такими темпами забезпечувати приріст ВВП, то ми дійдемо до обсягів 2021 року (в реальних цінах) тільки у 2038 році. Звідки у нас "плюс" 200 тисяч ФОПів?

– заявив посадовець.

За його словами, така тенденція може свідчити про розширення тіньової економіки, зокрема схем "дроблення бізнесу".

До прикладу, в Україні є низка роздрібних мереж магазинів, які не оформлюються легально, а дроблять свій бізнес на низку ФОПів, аби не сплачувати ПДВ. Водночас є й "білий" бізнес, який працює чесно.

До слова, тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Без якісної податкової служби й Бюро економічної безпеки не працюватиме взагалі нічого. Законопроєкт необхідно ухвалити для повного перезавантаження податкової. Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– каже експерт.

Податковий консультант Михайло Смокович вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Інші порушення бізнесу, що викрило БЕБ