Что известно о разоблачении уклонения от уплаты налогов?

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили расследование в отношении компании по розничной торговле продуктами, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, руководитель предприятия под известной торговой маркой организовала искусственное распределение бизнеса на десятки ФЛП.

Работников компании, вероятно, оформляли как физических лиц-предпринимателей и использовали для продажи товаров. В то же время реальное управление оставалось централизованным:

финансы контролировались из одного центра;

персонал и помещения были общими;

оборудование использовалось единое.

Фактически это был один бизнес, но формально – сеть отдельных ФЛП на упрощенной системе. Именно это позволяло избегать уплаты НДС. По результатам экспертиз установлено, что за 2025 год таким образом удалось не уплатить более 8,6 миллионов гривен налога.

Руководительнице предприятия сообщили о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 212 УК Украины). Впрочем, поскольку убытки возмещены еще до суда, правоохранители обратились с ходатайством об освобождении ее от уголовной ответственности.

К слову, подобные схемы распространены в ритейле и сфере услуг, где легко распределить потоки продаж. Однако налоговые органы все чаще отслеживают такие модели через анализ:

Финансовых потоков Связанных лиц Фактического управления

Обратите внимание! Дела о дроблении бизнеса становятся системными – и все чаще завершаются не только штрафами, но и уголовными производствами.

Какие могут быть последствия для экономики от таких схем?

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает аномальным рост количества физических лиц-предпринимателей в последние годы, пишет "Экономическая правда".

Это абсолютная аномалия, когда в войну увеличивается количество ФЛП. У нас экономика упала. Если мы будем такими темпами обеспечивать прирост ВВП, то мы дойдем до объемов 2021 года (в реальных ценах) только в 2038 году. Откуда у нас "плюс" 200 тысяч ФЛП?

– заявил чиновник.

По его словам, такая тенденция может свидетельствовать о расширении теневой экономики, в частности схем "дробления бизнеса".

К примеру, в Украине есть ряд розничных сетей магазинов, которые не оформляются легально, а дробят свой бизнес на ряд ФЛП, чтобы не платить НДС. В то же время есть и "белый" бизнес, который работает честно.

К слову, теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплаты в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.

Как работает схема "дробления бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

