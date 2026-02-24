Що бізнес думає про завершення війни в Україні?
На початку 2026 року 76% опитаних компаній працюють у повному обсязі, тоді як 24% – з певними обмеженнями, пише ЄБА.
Майже половина з них, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання. Стало відомо, чи залишаться компанії в Україні при такому розвитку подій:
- Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершиться війна цього року.
- Ще 14% поки не мають однозначної відповіді.
- 10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.
Які втрати бізнесу від війни?
Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року відомо про такі збитки:
- 19% компаній – втрати до 1 мільйона доларів;
- 25% компаній – втрати 1 – 10 мільйонів доларів;
- 20% компаній – втрати понад 10 мільйонів доларів.
Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.
Збитки українського бізнесу
За понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти". Вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій у 2025 році, склала 379 мільйонів гривень.
З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені 8 торгових центрів "Епіцентру". Таким чином, станом на весну 2025 року, сума загальних збитків компанії внаслідок повномасштабної війни, склала понад 1 мільярд доларів.
Укрпошта втратила понад 60 мільйонів доларів активів через зруйновані відділення, автомобілі та іншу інфраструктуру, а також понад 45 працівників.