Скільки мережа витрачає на генератори щодня?

Один магазин мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" щодня витрачає на генератори від 5 до 80 літрів дизелю, повідомили у Delo.ua.

До слова, станом на лютий 2026 року мережа об’єднує 148 партнерів і має 1020 магазинів. Це означає до 82 000 літрів палива на генератори для всієї мережі щодня.

Обсяг залежить від області, тривалості вимкнень світла та того, яке обладнання встановлене в конкретній точці. Попри додаткові витрати, магазини працюють у звичному графіку – зміни не скорочують.

У компанії кажуть, що частину витрат на пальне партнери можуть враховувати у вартості продукції. Кожен франчайзі сам вирішує, як покривати ці витрати – з огляду на ситуацію у своєму регіоні та власні можливості.

Коли з електрикою перебої, підприємці підлаштовують і виробництво. Тимчасово відмовляються від позицій, які можуть швидко зіпсуватися.

Наприклад, страви з лівером можуть не готувати під час тривалих відключень. Якщо партнер має кілька виробничих точок, він може маневрувати – перерозподіляти навантаження й збільшувати обсяги в тому цеху, де є електрика або менші обмеження,

– пояснили у пресслужбі мережі.

Як змінився попит через відключення світла?

У "Галі Балуваній" помітили зміну поведінки покупців: під час блекаутів люди частіше беруть уже готові страви. Тому компанія розширила цей напрям і додала до асортименту салати, десерти та торти.

Деякі продукти потребують багато електроенергії. Скажімо, випікання млинців – досить енергомісткий процес, тож партнери змушені ретельно планувати виробництво, зважаючи на доступні ресурси.

Чи можуть заклади брати оплату "за генератор"?