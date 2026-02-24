Скільки мережа витрачає на генератори щодня?
Один магазин мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" щодня витрачає на генератори від 5 до 80 літрів дизелю, повідомили у Delo.ua.
До слова, станом на лютий 2026 року мережа об’єднує 148 партнерів і має 1020 магазинів. Це означає до 82 000 літрів палива на генератори для всієї мережі щодня.
Обсяг залежить від області, тривалості вимкнень світла та того, яке обладнання встановлене в конкретній точці. Попри додаткові витрати, магазини працюють у звичному графіку – зміни не скорочують.
У компанії кажуть, що частину витрат на пальне партнери можуть враховувати у вартості продукції. Кожен франчайзі сам вирішує, як покривати ці витрати – з огляду на ситуацію у своєму регіоні та власні можливості.
Коли з електрикою перебої, підприємці підлаштовують і виробництво. Тимчасово відмовляються від позицій, які можуть швидко зіпсуватися.
Наприклад, страви з лівером можуть не готувати під час тривалих відключень. Якщо партнер має кілька виробничих точок, він може маневрувати – перерозподіляти навантаження й збільшувати обсяги в тому цеху, де є електрика або менші обмеження,
– пояснили у пресслужбі мережі.
Як змінився попит через відключення світла?
У "Галі Балуваній" помітили зміну поведінки покупців: під час блекаутів люди частіше беруть уже готові страви. Тому компанія розширила цей напрям і додала до асортименту салати, десерти та торти.
Деякі продукти потребують багато електроенергії. Скажімо, випікання млинців – досить енергомісткий процес, тож партнери змушені ретельно планувати виробництво, зважаючи на доступні ресурси.
Чи можуть заклади брати оплату "за генератор"?
Через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати в чеки оплату "за генератор" або "за світло". У деяких випадках за це можуть оштрафувати або перевести на загальну систему оподаткування.
Щоб уникнути покарання, підприємці повинні дотримуватися певних умов при стягненні плати за таке обслуговування. По-перше, споживач має бути завчасно поінформований про стягнення "чеку за генератор": це треба вказати у меню, в оголошенні тощо.
По-друге, у закладі повинні отримати згоду клієнта на оплату такої послуги. І по-третє – клієнт має чітко розуміти, за що платить: скільки коштує товар чи послуга без доплати, скільки становить доплата за генератор.