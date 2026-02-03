Кто может получить выплату на генератор?
В программе могут участвовать ФЛП 2-й или 3-й группы, сообщает Действие.
Смотрите также Не только уплатить налоги: что должны сделать ФЛП в феврале, чтобы не получить штраф
Они должны работать в сферах:
- торговли продуктами;
- питания;
- медицины;
- перевозок;
- образования.
Заявление могут подать ФОПы, которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территориях активных боевых действий.
Направить помощь можно на:
- Энергооборудование: генераторы, аккумуляторы, инверторы, СНЕ.
- Солнечная энергия: панели и все необходимые комплектующие.
- Электротовары: стабилизаторы, защитные устройства, кабели, материалы для монтажа.
- Эксплуатация: топливо для генераторов и услуги по монтажу или вводу оборудования в работу.
- Коммунальные платежи: оплата услуг электроснабжения.
Как оформить деньги через Дию?
- Авторизуйтесь на портале Дія (раздел "Помощь ФЛП на энергоустойчивость").
- Проверьте данные о себе;
- Выберите, на что планируете потратить помощь;
- Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению;
- Откройте Дія.Карточку;
- Выберите Дія.Карту;
- Просмотрите данные заявления и подпишите его;
- Ожидайте начисления.
Какой размер денежной помощи на энергоустойчивость?
Размер помощи зависит от количества наемных работников:
- 1 работник – 7 500 гривен;
- 2 работника – 9 000 гривень;
- 3 работника – 10 500 гривен;
- 4 работника – 12 000 гривен;
- 5 работников – 13 500 гривен;
- 6+ работников – 15 000 гривен.
Обратите внимание! Для получения выплаты дата регистрации ФЛП должна быть 1 декабря 2025 или раньше, имеющиеся наемные работники, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026.
Какая еще помощь есть для бизнеса?
В Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года.
Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 миллионов гривен.
В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.