Кто может получить выплату на генератор?

В программе могут участвовать ФЛП 2-й или 3-й группы, сообщает Действие.

Они должны работать в сферах:

  • торговли продуктами;
  • питания;
  • медицины;
  • перевозок;
  • образования.

Заявление могут подать ФОПы, которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территориях активных боевых действий.

Направить помощь можно на:

  1. Энергооборудование: генераторы, аккумуляторы, инверторы, СНЕ.
  2. Солнечная энергия: панели и все необходимые комплектующие.
  3. Электротовары: стабилизаторы, защитные устройства, кабели, материалы для монтажа.
  4. Эксплуатация: топливо для генераторов и услуги по монтажу или вводу оборудования в работу.
  5. Коммунальные платежи: оплата услуг электроснабжения.

Как оформить деньги через Дию?

  • Авторизуйтесь на портале Дія (раздел "Помощь ФЛП на энергоустойчивость").
  • Проверьте данные о себе;
  • Выберите, на что планируете потратить помощь;
  • Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению;
  • Откройте Дія.Карточку;
  • Выберите Дія.Карту;
  • Просмотрите данные заявления и подпишите его;
  • Ожидайте начисления.

Какой размер денежной помощи на энергоустойчивость?

Размер помощи зависит от количества наемных работников:

  • 1 работник – 7 500 гривен;
  • 2 работника – 9 000 гривень;
  • 3 работника – 10 500 гривен;
  • 4 работника – 12 000 гривен;
  • 5 работников – 13 500 гривен;
  • 6+ работников – 15 000 гривен.

Обратите внимание! Для получения выплаты дата регистрации ФЛП должна быть 1 декабря 2025 или раньше, имеющиеся наемные работники, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026.

Какая еще помощь есть для бизнеса?

  • В Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года.

  • Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 миллионов гривен.

  • В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.