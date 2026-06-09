Хто не буде сплачувати податок на OLX

Детальніше про законодавчу ініціативу та хто може не сплачувати податок, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Йдеться про сучасні правила оподаткування для сервісів таксі, доставки, оренди житла, маркетплейсів, освітніх та інших цифрових платформ. Законопроєкт впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через такі сервіси, відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР. Важливо, що бізнес одноголосно підтримує цей законопроєкт і був долучений на всіх етапах його розробки та обговорення.

Ключові параметри нових правил:

єдиний податковий платіж у 10% ПДФО (його сплачує сама платформа як податковий агент;

не потрібно подавати жодних декларацій, а все адміністрування здійснює оператор платформи;

зокрема, правила набудуть чинності 1 січня 2027 року.

Важливо! Неоподатковуваний поріг становитиме до 2 тисяч євро на рік для продажу товарів через цифрові платформи. Це означає, що разові продажі особистих речей фактично не підпадатимуть під оподаткування.

Марченко додав, що рішення сприятиме детінізації доходів у цифровій економіці, створенню рівних правил для всіх учасників ринку та додатковим надходженням до бюджету без підвищення податків.

Очікуваний фіскальний ефект становитиме приблизно 14 мільярдів гривень щороку.

В умовах війни всі внутрішні доходи державного бюджету спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони,

– додав Сергій Марченко.

Зауважте! Це є черговим кроком на шляху європейської інтеграції.

Що відомо про новий податок

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15111-д або відомий як податок на OLX. Його підтримали 241 народний депутат. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що податок "запрацює" ближче до 2028 року.

Зокрема, у квітні на платформі OLX прокоментували події. Компанія повідомила, що позитивно оцінює прийняття закону. Також в OLX задоволені, що думки та позиції компанії були враховані.