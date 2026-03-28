Какой бизнес имеет статус критически важного?

Нужно учесть, что статус критически важного бизнеса могут предоставить только если он имеет соответствие не менее 3 критериям, которые прописаны в отдельном постановлении правительства.

Однако прежде всего стоит пересмотреть основные сферы, которые обеспечивают жизнедеятельность в стране:

энергетика, связь, транспорт, логистика;

аграрный сектор, пищевая промышленность;

ИТ, кибербезопасность, производство оборонной продукции;

медицина, фармацевтика;

предприятия, выполняющие государственные контракты.

Именно этим видам деятельности присваивают статус критически важных.

Обратите внимание! Такие бизнесы имеют право бронировать от мобилизации своих работников. Государство предоставляет так называемый бонус за то, что предприятия обеспечивают непрерывную работу страны, поддерживают критическую инфраструктуру и экономику.

В частности, ранее в Минэкономики сообщили о расширении критерий, которые определяют бизнес как критически важный. Речь идет о сфере обеспечения потребностей ВСУ. Основанием для бизнеса на получение статуса будут контракты с командованием или подразделениями ВСУ на:

перевозку военных грузов;

ремонт и содержание вооружения или техники;

закупку товаров оборонного назначения.

Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны,

– отметил Виталий Киндратив.

Что изменилось в бронировании работников?

Ранее, чтобы подтвердить имеющийся статус критически важного предприятия и продлить его действие, нужно было подавать пакет документов и ждать нового рассмотрения дела. Это создавало сложности для работников таких предприятий, которые имели бронирование.

Сейчас же правила изменили, сообщает Минэкономики. Обновленная услуга доступна в Дии. Если предприятие вовремя подтверждает свой статус, а работник имеет действующее бронирование – нужно только подать заявку онлайн и в течение 24 часов получить решение.

Чтобы воспользоваться услугой:

заходим на портал Дия;

авторизируемся там;

выбираем "Продление бронирования работников";

далее нажимаем – проверить данные компании;

и добавить работников для продолжения;

последний этап – подписать заявление с помощью КЭП.

Для бизнесов фактическое упрощение процедуры означает, что не нужно тратить лишнее время на переоформление документов. В то же время именно так критически важные предприятия могут работать непрерывно и без потери рабочих.

